Con la victoria ante el Betis, y la derrota de la Real Sociedad frente al Granada, el Sevilla dio un paso importantísimo en su lucha por jugar la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, la aspiración de un club que sabe que en su línea de crecimiento los ingresos por jugar la máxima competición continental son esenciales. Este año, por ejemplo, y si bien la UEFA aún no ha dado a conocer los resultados económicos de la actual temporada, el Sevilla podría superar los 80 millones de ganancias divididos en los 26,59 por el coeficiente UEFA, 15,7 por la fase de grupos, 11,7 por los resultados, 9,5 por jugar los octavos, más una cifra aún por conocer, pero que superará los 20 millones por los valores de «market pool». En la previa del partido ante el Betis, los distintos protagonistas en el Sevilla eran plenamente conscientes de que un triunfo ante el eterno rival podría ser el movimiento perfecto para defender con ahínco la cuarta plaza, más aún cuando este miércoles tiene que jugar uno de los encuentros aplazados que le quedaban, ante el Elche. Si el Sevilla fuera capaz de ganarle al equipo de Fran Escribá , vería cómo deja a la Real Sociedad, quinto, a nueve puntos, y al Betis, sexto, a doce. El séptimo, que es actualmente el Villarreal, se quedaría a catorce puntos. Después del duelo ante el Elche le quedará al Sevilla por disputar once encuentros, es decir, 33 puntos, por lo que resulta evidente que, en el caso de ganar mañana, las diferencias con sus perseguidores empezarían a ser notables.

Sea como fuere, con el triunfo ante el Betis, el equipo de Lopetegui se ha posicionado como el segundo mejor Sevilla del siglo XXI, sólo por detrás del de la temporada 2016-17. Actualmente, y tras 26 partidos, el Sevilla suma 51 puntos, la segunda mejor marca desde que ascendió a la Primera división. En la 2016-17, en la que estuvo Sampaoli , el Sevilla tenía entonces cinco puntos más, 56. Este equipo, liderado por el entrenador argentino, comenzó como un tiro y se coronó como el mejor Sevilla de toda su historia en la primera vuelta. Tras 19 partidos, sumaba ya 41 puntos. Sin embargo, la eliminación inesperada en la Champions ante el Leicester y la intención de Sampaoli de dirigir la selección argentina, tal y como hizo al final, dejó al Sevilla algo tocado y llegaron los peores resultados al final.

Ese Sevilla consiguió 72 puntos y acabó en la cuarta posición, con cinco puntos más que el Villarreal , que fue finalmente quinto. Teniendo en cuenta que el Sevilla lleva 51 puntos y que le quedan por disputar doce partidos, 36 puntos, el equipo de Lopetegui podría superar la marca final del Sevilla de la 2016-17 si gana algo más de la mitad de los puntos que le quedan por jugar.

El Sevilla ha ganado 16 encuentros, ha perdido 7 y ha empatado sólo 3, lo que le ha permitido superar al Sevilla de las temporadas 2006-07 y el de la 2008-09. Especialmente llamativo es el caso del equipo que dirigió Juande Ramos , que estuvo hasta el final optando por ganar el título de liga. Con 50 puntos tras 26 jornadas, este Sevilla ocupaba la segunda posición y sólo quedó fuera de la lucha por el campeonato tras el nefasto arbitraje de Iturralde González en Mallorca. Con respecto a las peores temporadas del Sevilla a estas alturas, cabe recordar la de la 2011-12, con sólo 33 puntos. También hace dos años, en la campaña 2018-19, estaba teniendo muchos problemas tras 26 jornadas puesto que apenas sumaba 37 puntos, 14 menos que en la actual.

El Sevilla, tras el duelo de mañana ante el Elche, se preparará para jugar el sábado en Valladolid en el que será el último encuentro antes del siguiente parón. Después de las fechas internacionales para las selecciones, el Sevilla jugará contra el Atlético de Madrid (casa), el Celta (fuera), el Levante (f), el Granada (c), la Real Sociedad (f), el Athletic (c), el Madrid (f), el Valencia (c), el Villarreal (f) y el Alavés (c). En total, y contando con el duelo de mañana ante el Elche, el Sevilla jugará seis encuentros como local y otros seis como visitante. En apenas algo más de dos meses, hasta el 23 de mayo, que es cuando acabará la temporada para el Sevilla, el Sevilla habrá jugado un total de 54 encuentros, curiosamente, los mismos que jugó en la exitosa campaña pasada.