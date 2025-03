Sampaoli, sobre la polémica: «Estamos en el peor momento de la humanidad, cada vez más tontos y estúpidos»

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli , ha expuesto este martes una prolija y profunda reflexión en torno a toda la polvareda suscitada a raíz del derbi del pasado domingo en el Benito Villamarín. El argentino ha recalcado que lo que en el campo ocurre debe terminar en el campo, y que todo lo que viene después le genera un enorme desasosiego no ya como profesional del fútbol sino como ser humano. De hecho, el técnico ha lanzado varias ideas de fondo extensibles al mundo en general y a la sociedad actual, no limitándose al fútbol en sí. «Pudimos ganar y en esa frustración yo al menos me sentí molesto e incómodo. Algún jugador estaría también enojado. Todos somos sujetos diferentes. Monchi a lo mejor sintió otra cosa», ha dicho antes que nada para referirse a la salida al césped del director deportivo. Pero después fue a más en sus palabras.

«La verdad es que me quedo con lo que pasó en la cancha, que es lo importante en este caso y a lo que me dedico. Lo que yo valoro es lo que ocurre en el terreno de juego, pero luego lo que ocurre fuera no es lo importante», ha expuesto, con una tesis que, de paso, supone también cierto correctivo a la propia conducta de Monchi. «Estamos presentes ante una sociedad extremadamente plástica, en el peor momento de la humanidad a nivel de historia . Estamos cada vez más tontos y estúpidos, y cada acción es valorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico, la humanidad está muy compleja», ha expresado el entrenador sevillista.

Ha profundizado, incluso, cuando se le ha cuestionado sobre los rectores del mundo del fútbol al hilo de la inoportuna celebración de un Mundial en plena temporada. «Estamos todos inmersos en ese lugar que digo -ha recalcado-. Hablo de todos. Esta es la sociedad más estúpida de la humanidad, de la historia. Está reflejado en el nacimiento de filósofos, de artistas, de músicos… una sociedad muy chata, que disfruta o se apuntala desde lejos del arte. Son vacías, sin sentido. Ni siquiera que alguien de un color u otro a determinada cosa. Lo veo todos los días a cada rato, información que sale que no existe. No estamos ni informados porque no sabemos nunca cuál es real. No sabemos nada. Es difícil ser parte de esto, me incomoda un poco , porque inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado. Son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo».

Además, preguntado por el parón invernal, Sampaoli no dudó en realizar una dura crítica al Mundial de Qatar y todo lo que ello conlleva. «Ahora no se puede quejar nadie. Se tenía que haber resuelto mucho antes. Jugar un Mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia… Ahora, todos han aceptado. La FIFA determinó que se jugara en un lugar donde no se debería haber jugado, en una fecha en la que no se debería haber jugado. Todo por plata . Queja no puede haber, la queja es antes, no ahora. El tema es que como esto es un gran negocio, se deja de lado todo lo demás. Las consecuencias las pagan los de más abajo. Tenemos que empujar para hacernos cargo de situaciones puntuales de algunos futbolistas que, por lógica, en todo el mundo, van a mirar no de reojo, sino con los dos ojos el Mundial. Es lógico. Intentamos hacer todo lo que podemos. Hay jugadores que pueden y otros que no. No es culpa de los futbolistas».