Sampaoli: «Necesitamos un triunfo para empezar a evolucionar con más tranquilidad»

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque de la 13ª jornada en la que el Sevilla FC disputará El Gran Derbi ante el Real Betis en el Benito Villamarín.

El preparador de Casilda confiesa que el encuentro ante el máximo rival es muy importante y que los jugadores parten con una motivación extra. « Creo que el sólo hecho de jugar un partido de fútbol con la camiseta del Sevilla FC tiene una importancia muy grande . Este partido más, por ser un clásico histórico. Las motivación es endógena. Los jugadores, por sí solos, tendrán esa misma motivación por lo que les toca vivir y por lo que les toca enfrentar mañana«, explicaba.

El técnico argentino tiene claro que es un partido especial en el que importa poco la posición de la tabla clasificatoria. «Este tipo de partidos son un poco diferentes a cualquier otro partido por cómo se vive y por el contexto. Más allá de la posición en la tabla, hay un efecto diferente que nosotros tenemos que aprovechar«, indicaba.

Cuestionado por cómo vivió sus dos anteriores derbis, Jorge Sampaoli lo tiene claro. «Una sensación de que la ciudad vivió mucho aquel momento y a nosotros nos tocó la posibilidad de ganar los dos derbis y dar una alegría y una satisfacción para la gente de nuestro club«, recordaba antes de comentar las diferencias entre su plantilla en aquel momento y la actual. »Son plantillas diferentes, con jugadores distintos y distintos perfiles. Creo que la gente disfrutó de aquel equipo y mi idea es que pueda volver a disfrutar de este . La gran diferencia es de los perfiles de los futbolistas porque nosotros pudimos opinar sobre los futbolistas de aquella época y ahora ya está el plantel conformado. Creo que nosotros lo vamos a hacer con la misma convicción con la que lo hicimos la otra vez«, declaraba.

Además, no quiso valorar todavía el estado de Fernando y Nianzou , que han completado los dos últimos entrenamientos junto al resto de sus compañeros. « Tenemos un entrenamiento mañana en el cual vamos a definir la lista . Mañana sabremos bien todo. Son partidos para jugarlo con jugadores que estén al cien por cien tanto mentalmente como físicamente. Tenemos bastantes bajas. No hay una manera de ganar como sea. Hay una manera de ganar cómo. En ese cómo es en el que estamos trabajando«, argumentaba.

También comentó la necesidad de conseguir triunfos para que las sensaciones sean positivas. «Nosotros creo que necesitamos de un triunfo para lograr a empezar a evolucionar con un poquito más de tranquilidad . Cuando el tema está complicado y difícil y no se encuentran las soluciones, se empieza a descreer. No sólo en el fútbol, también es un problema de la sociedad. Se le da una extrema importancia a este partido a nivel interno y a nivel externo. Sería muy bueno tener la posibilidad de seguir creciendo a través de sensaciones positivas«, decía el de Casilda.

Además, Jorge Sampaoli espera un encuentro con mucha intensidad. « Espero un partido con altos niveles de intensidad . Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene mucho tiempo de consolidación. Desde que yo llegué, hemos tenido momentos muy buenos y momentos en los que el equipo se desconcentra o se desordena. Contra estos equipos que están muy sólidos, desordenarse sería fatal. Necesitamos que el equipo sea un bloque muy junto y muy solidario «, comentaba.

Jorge Sampaoli también contestó a lo que le pareció, desde fuera, lo sucedido en el último derbi en el Benito Villamarín. «Creo que las preparaciones para este tipo de partido tiene un montón de aspectos. Es muy difícil identificar como un todo todas las partes. Lo que sucedió en el último clásico no lo puedo juzgar porque no estuve ahí . Ese momento desagradable ya es pasado. Espero que se vea la alegría de la ciudad para este partido«, explicaba.

Sobre Rafa Mir y su posición, partiendo como extremo derecho, ante el Manchester City, Jorge Sampaoli explica de la siguiente forma. « Rafa Mir es un jugador que va muy bien al espacio . La idea es que corriera de frente desde una banda para que los centrales lo liberasen . Cada partido tiene una estrategia y para nosotros es importante y fundamental porque tenemos mucho en juego. Espero poder acertar en la estrategia y seguir dándole soluciones al equipo con ella«, apuntaba.

Sobre el incidente que originó el aplazamiento del último derbi de Copa del Rey , y la importancia que ha podido tener sobre Joan Jordán , Jorge Sampaoli confesó que no ha hablado con el centrocampista catalán sobre ello «Sinceramente, no lo haré porque él solo tiene que superar ese hecho que lo incomodó . Ni toqué ese tema. Hoy no existe eso. Existe un partido por el que podemos pelear y cambiar las sensaciones«.

Por último, se refirió a la afición del Sevilla FC. «El equipo tiene que competir durante 90 minutos. Tiene que resolver esos inconvenientes. Vamos a atacar el mayor tiempo posible y buscar el resultado. Ojalá que le podamos dar a la afición lo que ellos esperan . Queremos darle al equipo la posibilidad de que lo intenten durante 90 minutos«, finalizaba.