El mal recuerdo de Marcelino contra el Sevilla

Con el Athletic jugándose en el duelo ante el Sevilla la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada, son muchos los análisis que están haciendo desde Bilbao de cara a asaltar Nervión. Uno de ellos pasa por el recuerdo del entrenador, Marcelino , cada vez que se mide al Sevilla, una estadística negativa para el preparador asturiano. En 20 encuentros, Marcelino sólo ha conseguido ganar en 4 ocasiones. Los otros encuentros acabaron en 2 empates y 12 victorias para el Sevilla.

Marcelino, que estuvo en el Sevilla, tampoco pudo obtener lo que pretendía, un equipo fiable. Al final terminó siendo sustituido tras sumar un porcentaje de puntos muy pobre. El propio director deportivo del Sevilla, Monchi, ha reconocido que no haber ayudado más a Marcelino es una espinita que aún tiene clavada:

«Me siento responsable del fracaso de Marcelino en el Sevilla . No fui capaz de hacer una plantilla acorde a los perfiles que él necesitaba. No hice algo clave en la tarea de un director deportivo, la de no interpretar lo que un entrenador quiere. Marcelino es un entrenador top, de los mejores de España» .

Marcelino llegó a expresarse así un día antes de que fuera destituido: «A los entrenadores no nos dejan sin trabajo las personas, sino los resultados, y no son positivos. Los que deciden tienen la potestad de ofrecer ese cambio si consideran que es lo mejor», afirmó. Se confesó el máximo responsable de la situación por la que pasaba el Sevilla, que se encontraba en la undécima posición.