Real Madrid - Sevilla: Se le escapó de la mano (2-2)

Es sin duda un signo de grandeza el lamentarte de perder un triunfo como visitante ante el Real Madrid, sea cual sea la competición. Pero lo es más aún cuando precisamente esa victoria, tan difícil como posible, daba la oportunidad de meterle todo el picante posible a las tres últimas jornadas, pugnar por LaLiga y, sobre todo, por meterse de lleno en el privilegiado podio del campeonato español, coto cerrado estos últimos años para Real Madrid, Barcelona y Atlético. El Sevilla vivió en sus carnes esta sensación de haber dejado pasado la oportunidad (que ya se puso complicada con la derrota ante el Athletic) de ganar en Madrid y dejar claro que el «nunca se rinde» se aplica «hasta la muerte» en un club que ha presentado batalla hasta tres jornadas antes del final. Matemáticamente aun no está descartado, pero las diferencias invitan ya a un milagro en un corto espacio de tiempo que, por mal que hagan las cosas los tres primeros, no va a permitir al Sevilla nada más que buscar arañar la tercera plaza o superar su récord de puntos. El ligero toque de Hazard a un disparo de Kroos en el descuento evitó que los de Lopetegui ganasen en Madrid en un duelo en el que, ciertamente, los blancos habían merecido la igualada tras una segunda mitad de claro dominio ante un Sevilla al que le faltó salir más de su atolladero.

La alineación de Lopetegui había sorprendido a todos al no incluir a ningún delantero, incrustando a Papu Gómez como falso nueve. Pocas opciones de salir en velocidad a la contra. No arrancó mal el once sevillista, que presionó muy arriba y obligó a los de Zidane a cometer errores. En el minuto 11 hubo un susto en forma de gol. Benzemá cabeceó al fondo de la portería un gran centro de Odriozola, pero el VAR anuló posteriormente la acción por fuera de juego previo del lateral. No estaba suelto el Sevilla en el balance defensivo, pero sí inteligente en el juego a balón parado. Así, pasados los 20 minutos, Fernando culminaba disfrazado de delantero centro una acción colectiva con centro de Navas y dejada de cabeza de Rakitic para batir a Courtois y hacer el 0-1. El tanto, lejos de hacer daño a los locales, les espoleó para buscar la igualada. Lo intentaron Casemiro, por partida doble, y Benzemá, que se encontraron en todas sus acciones con Bono o con la falta de precisión. El Sevilla estaba ordenado, pero apenas creaba peligro. Le faltaba correr al espacio, pero no tenía delantero para ello. Solo Koundé, otra vez a balón parado, remató una falta de Papu Gómez a las manos de Courtois. Y así se llegó al descanso.

La reanudación fue un espejismo. Acuña tuvo un remate tras acción individual, pero a partir de ahí el Real Madrid se hizo acreedor del empate. Modric puso a prueba a Bono en un remate que desvió poco ortodoxo el marroquí. Lopetegui movía el banquillo para meter a un delantero, ahora sí, con En-Nesyri para salir en velocidad. El sacrificado fue el Papu Gómez. Casemiro y Nacho probaron desde fuera del área, pero la más clara fue para un Vinicius que sigue demostrando que está negado en el remate y mandó al palo una ocasión de oro. Fue el preludio porque, en la siguiente llegada Asensio empataba tras pase de Kroos.

Duró diez minutos la igualada porque pasado ese tiempo llegó la polémica del partido. Militao tocaba con la mano claramente un centro al área y, en la acción de contragolpe Benzemá era derribado en el área claramente por Bono. Martínez Munuera, con toda la presión del mundo encima, acudió al monitor y señaló la primera acción; Rakitic convertía el penalti que ponía por delante de nuevo a los sevillistas. Lopetegui movía el banquillo y retiraba del campo a Suso y Jordán, metiendo a Óscar y Gudelj. Poco después retiró a Rakitic y Ocampos, metiendo a De Jong y Óliver Torres. empezaba el duelo con cero delanteros y lo acababa con dos en el campo. Sin embargo, el acoso madridista no cesaba y, en una acción con fortuna, el Real Madrid encontró el empate en el 94 merced a un disparo desde la frontal de Kroos que desvió Hazard para que Bono no pudiera hacer nada. Jarro de agua fría que incluso pudo ser peor ya que Casemiro tuvo la última en un remate que se marchó cerca del poste. Se le escapó de la mano al Sevilla su última bala para apuntar hacia LaLiga. Sólo le resta batir el récord de puntos e ir a por el podio.