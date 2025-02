Iraola responde a Lopetegui: «Si hay un equipo que hoy no se puede quejar del arbitraje es el Sevilla»

Andoni Iraola , técnico del Rayo Vallecano , fue preguntado en la rueda de prensa posterior al empate a uno ante el Sevilla FC por las declaraciones que previamente había emitido Julen Lopetegui acerca de la relevancia de la actuación arbitral en el encuentro de esta tarde, señalando el preparador sevillista que el VAR rearbitró las acciones en las que, previamente, el colegiado Martínez Munuera señaló gol de Rafa Mir en la primera parte y penalti a favor de los sevillistas en el segundo tiempo, siendo anuladas ambas acciones. « Si hay un equipo que hoy no se puede quejar del arbitraje es el Sevilla . El VAR ha tenido que corregir dos decisiones en las que el árbitro se ha equivocado y, luego, el gol que meten ellos viene de una falta a Santi Comesaña. Me parece falta clara, como ha pitado veinte durante el partido. Son decisiones de valor gol las dos que ha corregido el árbitro. La segunda es falta previa a Óscar Valentín, antes de ya entrar en la jugada del penalti, que tampoco. Y la primera, la regla es así; en cuanto te roza el balón el brazo, da igual cómo, no vale el gol. Desde luego, si hay un equipo que no puede quejarse hoy es el Sevilla«, consideró el técnico rayista.

También fue cuestionado el exjugador vasco sobre la afirmación de Lopetegui de que el césped del estadio de Vallecas no podía estar permitido en Primera división, dando en este caso la razón a su homólogo: « Ahora estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de Julen Lopetegui con respecto al tema del césped . Y eso que ha mejorado en las últimas semanas. Hubo partido como el del Betis, Real Madrid y alguno de Copa que ha estado peor que hoy. Estoy de acuerdo. Comparando los césped que hay en otros estadios... Probablemente el peor sea el nuestro. Ahí sí tiene razón«.

Sobre el encuentro en sí, Iraola consideró que «era un partido difícil. Venía el Sevilla, segundo en la clasificación y que solo había perdido dos partidos . Aparte, veníamos las bajas de Álvaro Isi, Falcao, Esteban, López... Que son importantes para nosotros. El equipo ha luchado, ha peleado, ha dejado todo lo que tenía. Nos hemos puesto por delante, no hemos podido sacar los tres puntos. Teniendo en cuenta el rival que teníamos delante, que nos ha achuchado, nos sirve para romper esta dinámica y para sumar. Ahora, cada punto que sumamos nos acerca al objetivo. Son cosas positivas«.

Asimismo, comentaba el entrenador rayista que, pese a no estar de acuerdo con su validez, « ellos han metido un muy buen gol . Ha habido alternativas y ha podido pasar cualquier cosa, aunque ha acabado en empate«. Mientras que sobre la fórmula para parar las ofensivas sevillistas por las bandas admitió que »ellos han arriesgado y han puesto de carrileros a Ocampos y Tecatito , jugadores muy ofensivos. Quisimos poner a Mario ahí pensando que podía hacer una buena labor a nivel defensivo, de aguantar por su lado a Tecatito«.