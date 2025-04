Osasuna - Sevilla: resumen, resultado y goles (2-1)

Este ha sido el once más votado por los lectores de @Orgullo_Nervion para el encuentro que va a enfrentar al Sevilla FC ante Osasuna #SevillaFC #OsasunaSevillaFC

Este ha sido el once más votado por los lectores de @Orgullo_Nervion para el encuentro que va a enfrentar al Sevilla FC ante Osasuna #SevillaFC #OsasunaSevillaFC

No te pierdas la previa del Osasuna - Sevilla FC con los datos más relevantes del partido, de la mano de #SevillaFC #OsasunaSevillaFC