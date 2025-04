Osasuna - Sevilla: Así es imposible (0-0)

Horrible el Sevilla FC en Pamplona. Y no puede escudarse esta vez en el drama de las lesiones, que lo es. Esta noche perdió a un titular en el calentamiento y a otro nada más arrancar el choque. Pero lo que perdió de verdad el equipo de Lopetegui fueron todas las ideas para hacerle algo de daño a un equipo de la zona media de la tabla que no sufrió absolutamente nada ante el que todos señalan como aspirante al título. El debut de Martial se quedó en anécdota. 0-0 contra un Osasuna normalito y peleón. Poco más. Para colmo, Rakitic falló un penalti en el último minuto cerrando una obra para olvidar. A lo tonto, el Sevilla FC va a hacer un mes sin ganar. Así es imposible. Este domingo el Madrid recibe al Granada y amenaza con marcharse a seis puntos.

El cenizo de la enfermería sevillista no hay quien lo entienda. Parecía que el parón podía regalar un poquito de luz al drama... ni por asomo. Antes del partido, el Sevilla FC ya había perdido a Ocampos. Tremendo. ¡Se lesionó en el calentamiento! El extremo argentino tuvo que ser reemplazado en el once titular por Rakitic. Y los males musculares no cesaron ahí, ya que a los 3 minutos del encuentro Montiel también se rompió en una carrera con Manu Sánchez y pidió el cambio ipso facto. No es normal la carga de desgracias de este equipo.

Todo ello sin contar con la ausencia de un hombre capital como Fernando, que ni siquiera pudo formar parte de la convocatoria, además de las molestias que siguen lastrando a Koundé y que obligaron al central galo a partir desde el banquillo. No todo fue para llorar. También hubo una cara positiva con la vuelta de los marroquíes En-Nesyri y Bono. El portero volvió como siempre, en plan decisivo.

Con tanto percance, Lopetegui tuvo que improvisar y variar el dibujo desde la misma puesta en escena en El Sadar. Entró en el equipo el capitán Rakitic, mientras que 'Tecatito' Corona ocupó el carril que dejaron huérfano los lesionados Montiel y Ocampos. El ala derecha, quizá el arma más poderosa de este Sevilla FC, fuera de combate. El mexicano, al menos, fue de lo más decoroso del conjunto blanquirrojo. A Martial se le vio alguna muestra de su calidad, pero quedó muy desconectado.

Porque la primera parte del Sevilla FC fue un suplicio. No estuvo cómodo en ningún momento. Osasuna no le dejó espacios y lo apretó cada vez que tuvo la más mínima oportunidad. Gudelj tuvo que retrasar su posición inicial y a los visitantes se les quedó un centro del campo muy espeso con Rakitic y Jordán, con dificultades en la generación y alejados de Óliver. Enfrente, Osasuna percutía y daba trabajo desde las bandas con el joven Manu Sánchez y Jonás Ramalho.

Chimy Ávila, incordio por decreto, protagonizó el primer remate con cierto peligro de los locales. Pero el que estuvo más cerca del gol, alcanzado el ecuador de la primera mitad, fue el rojillo Budimir. La acción del croata fue clara, aunque acabó definiendo algo forzado y blandito a las manos de Bono. Un Bono que regresaba al equipo y que sólo minutos después tuvo que ponerse la capa de salvador para evitar el 1-0. Su paradón a Moncayola fue para enmarcar. Rekik había fallado en el despeje previo y casi mete en el atolladero a su equipo.

La cadena de errores atrás continuó con otro escandaloso de Jordán, cuya cesión estuvo a punto de aprovechar el Chimy Ávila. Diego Carlos lo encimó lo justo. El Sevilla FC se libraba de milagro de un mazazo latente. Es más, incluso pudo marcharse al descanso en ventaja tras una exuberante acción de 'Tecatito'. El ex del Oporto, el mejor del Sevilla, sorteó por la derecha a varios rivales y colocó un gran centro al área que no remató Óliver por muy poco. Se lo limpió Ramalho en el último momento.

En cualquier caso, el Sevilla FC no mereció premio alguno en esta parte. Su fútbol resultó pobre y estéril: cero disparos en total. Necesitaba mucho más el cuadro de Nervión ante un adversario ordenado y rocoso. Lopetegui seguía sin verlo claro, esbozaba cambios para la reanudación. Pocos minutos después de arrancar la segunda parte, el técnico tiró del Papu y de Jules Koundé. Las permutas dieron cierto color al juego sevillista. Y por fin llegaron las ocasiones. Contadas y algo tarde.

Un buen balón de Jordán al corazón del área fue conectado con la rodilla por En-Nesyri a las manos de Sergio Herrera. El marroquí entró solo. El Sevilla FC ya triangulaba arriba y encontraba alguna vía. Otra vez 'Tecatito' apareció en escena. Aportó mucho más que Martial. El mexicano es eléctrico, regatea con una facilidad pasmosa. Acaparó las acciones más verticales de su equipo. En la siguiente que dispuso, recogió un rechace en la izquierda, recortó al defensa y disparó arriba cuando en el banquillo sevillista ya cantaban el gol. Ahí estuvo el partido. Aunque la más clara estaba por venir.

En el tramo final, a la desesperada, Lopetegui cambió a los atacantes, retirando del campo a Martial y En-Nesyri por Rafa Mir y Munir. Sin embargo, el tedio del choque varió poco, cuesta abajo y sin frenos hacia el empate sin goles. Mal el Sevilla, más allá del horror de las lesiones. Y todavía la historia pudo cambiar en el último minuto de partido, porque Manu Sánchez derribó a Koundé dentro del área rojilla y tras la pertinente consulta de Pizarro Gómez con el VAR el árbitro decretó penalti. ¡El Sevilla la tuvo de oro! Nadie imaginó que Sergio Herrera detendría la pena máxima a Rakitic y que el rechace posterior también lo desaprovecharía el Papu. Depresión gorda para terminar. Un punto en Pamplona es corto para lo que anhela este grupo. Se escapó una maravillosa opción de apretar de lo lindo al líder Real Madrid.