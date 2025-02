Oficial: El Sevilla destituye a Julen Lopetegui

Se confirmó lo que se esperaba en el Sevilla FC . Julen Lopetegui no continuará al frente del conjunto de Nervión. El técnico ha sido destituido al término del partido de Champions League contra el Borussia de Dortmund. La decisión fue tomada el pasado lunes en el consejo ejecutivo después del mal arranque liguero 22-23 del primer equipo blanco, con sólo cinco puntos de los veintiuno posibles, tras la última derrota, la de este pasado sábado ante el Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Desde la pasada temporada se cuestionaba la continuidad del preparador de Asteasu al frente del equipo tras acumular malos resultados y sobre todo malas sensaciones pero desde la directiva decidieron dar un voto de confianza al entrenador y esperar a que los cambios en la plantilla no afectasen en demasía. Pero la venta de Diego Carlos y Koundé no hizo otra cosa que debilitar al equipo que basaba su juego en su fortaleza defensiva.

Desde que comenzó la temporada se ha mirado con lupa cada partido del Sevilla que para colmo no consiguió una victoria hasta la jornada 5ª contra el Espanyol, la que es hasta ahora la única de la temporada. En total solo ha sumado cinco puntos de los 21 que estaban en juego en LaLiga y en Champions League perdió el partido contra el City y empató contra el Copenhague.

No han sido solo los resultados los que han llevado a esta situación si no también las sensaciones que ha transmitido el equipo desde el inicio, demostrándose incapaz de superar a rivales contra los que no debería haber tenido problemas y viniéndose abajo a la menor dificultad.