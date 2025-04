Ocampos: «No digo que vayamos a ganar 3-0, pero vamos a competir como siempre»

Su primera temporada en el Sevilla fue inolvidable, como involvidable quiere que sea su segunda campaña en Nervión. Ambicioso y sin complejos, Lucas Ocampos (Quilmes, Argentina, 1994) quiere subir otro escalón derrotanto mañana al Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa.

—¿Cómo ha visto al grupo en esta pretemporada?

—Estamos entrenando a full, poniéndonos a punto para lo que viene y acostumbrándose a esta mini temporada porque, obviamente, tenemos poco tiempo y hay que hacerlo todo muy acelerado.

—Además, este año ha sido mini todo. ¿Le ha dado tiempo a disfrutar de sus vacaciones?

—La verdad es que tuvimos muy pocas vacaciones pero es lo que hay, sabíamos que esto iba a ser así e intentamos disfrutarlas lo máximo posible con la familia los días que nos dieron y ya recargamos las pilas y volvimos con ganas.

—¿Qué espera de esta segunda temporada en el Sevilla?

—Casi nunca me pongo objetivos pero, obviamente, me gustaría seguir en la misma dinámica en la que estoy. Personalmente, me gustaría hacer una temporada como la anterior, que creo que así será porque tengo muchas ganas; y colectivamente tenemos en nada algo muy importante en juego, que podemos concretar y todo el grupo está muy motivado y con muchísimas ganas.

—Su primera temporada, desde luego, no pudo ser mejor.

—Sí, tanto en lo colectivo como en lo individual fue un año perfecto, pasaron muchísimas cosas y no puedo estar más contento de lo logrado el año pasado.

—Además, en la Liga Europa pudo quitarse la espinita de la final perdida con el Olympique de Marsella.

—Sí, estaba esa espinita de ganarla, y lo pudimos concretar esta vez. No fue fácil pero la ganamos, que era lo que todos queríamos ya que se trataba de un objetivo del club.

—¿En qué o quiénes pensó cuando pitó el árbitro el final del partido en Colonia?

—Piensas un poco en todo, en lo que uno trabajó para ganarla, no sólo este año sino los años anteriores, porque un jugador se prepara desde hace mucho. También en la familia, que no podía estar allí y sí estuvieron en el año que la perdía con el Marsella. Me hubiera encantado que estuvieran allí para compartirlo con ellas, porque son las que están en el día a día, las que te aguantan tus humores; así que cuando alguien gana algo importante le gusta estar con las personas que te aman.

—En julio dijo que quería asegurarse el billete para la Liga de Campeones y jugar para Argentina en un partido oficial.

—Sí, por fortuna logramos el pase a la Liga de Campeones y con lo de Argentina me refería a que quería jugar un partido de eliminatorias por la Copa América o un partido oficial, ya que había jugado ya los amistosos ante Alemania, Ecuador y Brasil. Pero ya me saqué las ganas de debutar con mi selección, la verdad es que la temporada pasada fue completita para mí.

—Precisamente en Argentina coincidió con el último en llegar al Sevilla, Marcos Acuña. ¿Qué tal es?

—Para mí es un muy buen jugador, muy físico, muy potente y con un gran disparo. Como persona es muy tranquilo, callado y reservado. Estoy muy contento de que haya venido con nosotros porque es un gran jugador y tenía ganas de que viniera con nosotros, además de que es argentino y siempre es bueno tener compatriotas con nosotros.

—Cubre al menos la vacante de Éver Banega en ese 'clan argentino', al que seguro que echará de menos.

—Sí, obviamente, hasta ayer estábamos hablando antes de viajar. Es un fenómeno que no necesita descripción, pero también es un fenómeno fuera de la cancha. Es una persona de diez, un amigo. En el fútbol uno no tiene muchos amigos porque es muy cambiante pero él es uno de los pocos de mi carrera al que puedo considerar como un amigo, y espero que le vaya muy bien en Arabia Saudí.

—El que hereda su dorsal es Rakitic…

—Estamos muy contentos porque es un jugador extraordinario, al que no hace falta que lo describa, que seguramente aportará un montón de cosas al equipo. Algunos dicen que llega para cubrir a Éver, pero creo que son jugadores muy distintos, con características totalmente diferentes, ojalá nos pueda ayudar en lo máximo.

—Ya que estamos, hábleme de Óscar Rodríguez, la otra cara nueva.

—Muy bien, es una gran jugador, con mucha visión de juego y un golpeo muy bueno. La verdad es que las incorporaciones que tuvimos este año están muy bien y esperamos adaptarlos lo máximo posible para afrontar estos retos importantes que tenemos desde ya y en los que vamos a necesitar de todo el mundo.

—En un mercado tan raro y condicionado como este, ¿nadie ha preguntado por Ocampos?

—Normal, llegaron más rumores que otros años, pero es un verano muy complicado, un mercado raro. Yo estoy tranquilo aquí, estoy haciendo mis cosas y trabajando, en el verano estuve enfocado en recuperarme de la rodilla.

—Ha hecho bien en recuperarse porque enfrente tendrá al Bayern Múnich. No es mal equipo, ¿eh?

—Sí, es un equipo que tiene un montón de puntos fuertes y pocos puntos débiles, pero sabíamos que va ser complicado. Es una final con dos equipos que ganan la Liga de Campeones y la Europa League, por lo que uno siempre espera un partido con equipos fuertes. El Bayern hizo un año increíble, pero nosotros también y tenemos que ir tranquilos, sabiendo que es una final y que puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos confiados en el trabajo que hacemos y veremos cómo se desarrolla el partido.

—Parece un equipo con pocas fisuras el alemán…

—Es un equipo que no tiene muchos puntos débiles pero, si nos ponemos a pensar, a casi todos los equipos que nos enfrentamos en el regreso de la Europa League son equipos de primer nivel y terminamos ganando el torneo. Así que es un partido más, una final contra un equipo muy fuerte, pero vamos a pensar en lo que hacemos bien y no tanto en las cualidades de ellos.

—El Sevilla suele sacar en Europa su carácter rebelde ante los más grandes, ante los favoritos.

—Vamos con la tranquilidad de que somos un gran equipo, de que tenemos muchos jugadores de muchas calidad y como equipos somos buenos. Tampoco digo que vamos a ir a ganar 3-0, pero sí vamos a competir como todo el año y después pasará lo que tenga que pasar.

—¿Le parece Lewandowski el mejor '9' del momento?

—Sin duda es el mejor, por todo lo que genera para sus compañeros y los goles que hace.

—Hablando de sueños, ¿luchar por LaLiga es un sueño o una posibilidad en este Sevilla?

—Uno no juega a no competir o a salir tercero o clasificarse para la Champions. Uno siempre compite por ganar LaLiga porque es el máximo objetivo que tiene un jugador.Eso, la Champions y lo que se ponga enfrente. Después, obviamente, a veces se puede y otras no, hay equipos económicamente más fuertes o con mejor forma o jugadores, pero en mi mentalidad siempre está ganarle a lo que se ponga enfrente. Después quedarás primero, tercero o décimo, pero el punto de partida siempre debe ser intentar ganar una Liga, que es el máximo logro que persigue un jugador.

—Este año repite en la Liga de Campeones tras debutar con el Mónaco.

—Volver después de algunos años es algo bueno, algo que tenía ganas, de no estar los martes y miércoles viendo los partidos por la tele. Hay ganas de jugarla.

Feliz por jugar con aficionados «Es lindo volver a empezar a jugar con público. Obviamente en España la situación no lo propicia, no es el momento de que el público vuelva, es mi opinión. En otros lados, si la situación sanitaria lo permite, es bueno que vuelvan aficionados», afirmaba Ocampos en relación a la presencia de sevillistas y alemanes en las gradas del Puskas Arena. Y es que, entiende, «desde chico uno sueña con jugar en campos llenos. Ojalá que pueda volver la normalidad, porque el fútbol es fiesta, alegría y pasión. Uno juega por la gente, y no tenerla… queda adaptarse a lo que toca ahora».