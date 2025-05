Ocampos, ante la oportunidad de volver a ser importante

Cuando todos los movimientos y rumores apuntaban a que Lucas Ocampos iba a marcharse del Sevilla FC este verano junto a otros hombres claves para Julen Lopetegui durante estos años al frente del conjunto sevillista, el extremo argentino ha ... cambiado de opinión al respecto y no saldrá del cuadro nervionense a menos que llegue una oferta irrechazable para ambas partes , que cambiarían el pensamiento del extremo de Quilmes, que quiere volver a ser el jugador importante que fue en su primera temporada en el cuadro nervionense. Tal y cómo ha podido saber ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com , el atacante ha comunicado a su entorno que se quiere quedar en el conjunto sevillista y recuperar su mejor nivel de cara a la campaña 2022-23 , en la que espera regresar en su mejor tono físico, lo que cree que le ayudará a recuperar un notable rendimiento. De hecho, Ocampos es consciente de que tiene que volver a subir su nivel para despuntar en el Sevilla y convertirse de nuevo en un jugador importante, ya que a pesar de haber sido incluido por Lionel Scaloni en las prelistas de la selección argentina, se ha quedado fuera de la última convocatoria, al igual que ocurrió el pasado verano en la relación definitiva para disputar la Copa América. Esa intermitencia en su juego le podría llevar a perderse el Mundial de Catar , que comenzará en el mes de noviembre y el ex de River Plate tiene entre ceja y ceja estar con el combinado albiceleste en la cita mundialista tras haberse perdido la pasada edición del torneo continental sudamericano, en la que la selección argentina se proclamó campeona ante su eterna rival, Brasil.

En la actualidad, y cuando parecía que Lucas Ocampos haría las maletas este verano tras dos campañas en la que ha intercalado buenas actuaciones con otras que no han estado a la altura de lo que se esperaba de él y tras haber recibido grandes ofertas durante los dos últimos veranos provenientes del fútbol inglés, Ocampos ha trasladado a su agente su intención de permanecer en la entidad sevillista, algo que desde el club de Nervión no ven con malos ojos conscientes de que el extremo de Quilmes ha bajado esta campaña su valoración en el mercado, que llegó a ser del doble, 50 millones, de lo que es en la actualidad, en la que es de 25 millones de euros .

Contrato hasta 2025

Lucas Ocampos llegó al Sevilla FC, al igual que gran parte de los que han sido sus compañeros en las últimas tres campañas, en verano de 2019, cuando Monchi regresó al club nervionense y preparaba una revolución de la mano de Julen Lopetegui. El fichaje de Ocampos se llevó a cabo a cambio de unos quince millones de euros y el extremo argentino llegaba procedente del Olympique de Marsella con un contrato hasta junio de 2024. Aún por debajo de su nivel y de otros jugadores como Diego Carlos , que ya ha hecho las maletas rumbo a la Premier League, y de Jules Koundé , que apunta a las islas británicas al igual que el brasileño, la pasada temporada y en una noticia adelantada por este medio, el club de Nervión, le ofrecía la renovación, que sellaba junto a Diego Carlos y para disipar a los clubes de la propia Premier, le subió la cláusula de rescisión a los 80 millones de euros y le prolongó la duración de su acuerdo con la entidad hasta junio de 2025. Ahora, y tras otra campaña en la que no ha vuelto a ser el referente ofensivo que en el Sevilla esperaban que fuera, al igual que en su primera temporada, tiene claro de cuál es su importancia en el juego del equipo, además de no perder de vista el Mundial de Catar, una gran cita que no se quiere perder, para lo que deberá mejorar su rendimiento.

A pesar de haber bajado su aportación, los números de Ocampos con la camiseta del Sevilla, y aunque en las dos últimas temporadas no ha alcanzado las cifras goleadoras de la primera, son importantes. El extremo de Quilmes suma los mismos encuentros que cuando jugó en el Olympique de Marsella, equipo en el que más había jugado a lo largo de su carrera, con un total de 132 . En dichos partidos, Ocampos ha sido capaz de marcar 34 goles , un tanto cada cuatro encuentros, y de dar quince asistencias .

El extremo argentino, que se encuentra de vacaciones desde el pasado 23 de mayo, al igual que el resto de sus compañeros que no han sido citados por sus respectivas selecciones, publicó a través de sus redes sociales un vídeo con sus mejores momentos esta temporada en el Sevilla acompañado del siguiente mensaje: « Algunos momentos de este año, ya deseando vernos la próxima temporada «, refiriéndose a la hinchada sevillista, con la que siempre ha mostrado una buena sintonía a pesar de sus altibajos de rendimiento.