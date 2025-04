Monchi: «Sobrevivir a la presión es una de las cosas más difíciles que hay»

Ha sido señalado como uno de los principales culpables del mal inicio liguero del Sevilla. Es la primera crisis de este calibre que el director general deportivo del club, Monchi, se enfrenta desde que iniciara su trabajo en el año 2000. Su gran número de éxitos de planificación ha provocado que la exigencia sea un continuo en su vida. Con el parón mundialista, el de San Fernando pretende enmendar la deficitaria planificación de este verano , principal culpable del arranque de temporada del Sevilla que ocupa puestos de descenso en LaLiga.

En una entrevista concedida al podcast «La Bolsa del Deporte» , Monchi ha contado cómo siente la presión del momento: «Ahora cuando voy a pasear al perro la gente no me dice buenos días , me dicen que fiche a un delantero«.

Y es precisamente esa presión a la que cataloga como «un rival muy peligroso» con el que hay que convivir. «Ahora que estamos viviendo un mal momento, tienes que aprender a vivir con ella. Tienes que vivir con la presión de la gente, de la prensa, del propio entrenador, del consejo de administración. Intentar sobrevivir a la presión es una de las cosas más difíciles que hay para no tomar decisiones de las que después te arrepientas«.

«Después hay otra cosa que es mucho más peligrosa. La improvisación . Cuando te sales de tu hoja de ruta, cuando miro atrás a mi carrera, el denominador común de un error es la improvisación. Cuando he tenido que hacer cosas en las que no he creído, por presión, por falta de tiempo... equivocarte con tus errores, rectifica, sigue creciendo, pero no improvises, porque te va a llevar al fracaso seguro«, explica el director deportivo sevillista.

Esta charla se ha centrado en el paralelismo del trabajo de un director deportivo y el de un inversor. Así, Monchi ha explicado cómo es el modelo de negocio del Sevilla y también ha comentado algunos asuntos que están actualmente en el candelero blanquirrojo. De esta forma, el de San Fernando ha asegurado que su modelo, aunque comparte parentesco con el mercado financiero, cuenta con una gran diferencia que es que el producto es una persona. «Hay que tener en cuenta de que estamos comprando no futbolistas, sino personas» y que su rendimiento va a depender mucho de cómo lo trabajes después de ficharlo. «U n mal rendimiento pocas veces depende del jugador . Al futbolista no se le olvida jugar al fútbol, pero hay muchos aspectos detrás de su rendimiento. No puedes olvidarte de él , sino que tienes que trabajar en su adaptación, en que encuentre el entorno ideal, en mejorar el idioma, en que conozca al club... Depende mucho de la persona a la hora de potenciar sus capacidades«.

