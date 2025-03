Sampaoli: «Necesitamos a todos metidos en el proyecto»

Jorge Sampaoli tiene claro que necesita a todos los jugadores implicado para sacar al Sevilla FC de la difícil situación en la que está.«Necesitamos a todos en el proyecto», sentenció durante la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City. Además hacía hincapié en las carencias que tiene la plantilla destacando que « hay jugadores que no tienen reemplazo» .

El preparador argentino señalaba que el partido de este miércoles «es un día para consolidar una idea. Creo que el equipo todavía no hemos tenido regularidad en esa unidad colectiva que te permita salir de una situación incómoda. El cambio de entrenador, la faceta de un nuevo modelo, la asimilación colectiva... la hemos logrado a ratos. Hemos tenido pocos entrenamiento y muchos partidos. Hay que ver cómo acomodar una situación difícil desde el compromiso colectivo, pero no a cortos plazos sino en el desarrollo de los partidos. La posibilidad de que jueguen algunos jugadores en reemplazo de otros que tienen más minutos, es una realidad, más allá de contra quién jugamos, porque los hay que no tienen reemplazo y que tienen que jugar porque tenemos algunos inconvenientes. Hay que sopesar muchas cosas sumado a la gran obligación del domingo y la de mañana, ante uno de los mejores del mundo. Hay muchos problemas que se minimizan, pero que están ahí».

Analizaba además uno de los problemas que presenta actualmente el equipo. «En el momento que no se agarra de una forma y se desordena y se expone, y con partidos tan continuados el rendimiento baja . A todos los equipos les pasa, pero en la situación en la que estamos te lo hace pagar». Añadía que «Hay un desgaste físico, emocional y una obligación paralela que incomoda y que hace una merma de rendimiento. Arreglar eso en dos-tres días, sin entrenamientos casi, es complicado».

«Tengo la responsabilidad de hacer lo mejor para el club», aseguraba Sampaoli. «Hoy por hoy hay posiciones que no tienen reemplazo es más hay jugadores jugando en posiciones no naturales porque no hay reemplazo y hay jugadores que han viajado con lesiones y que posiblemente no vayan a participar mañana», comentaba sobre el estado de sus futbolistas. «Nosotros tenemos que afianzar situaciones colectivas , tenemos que afrontar este partido como parte de entrenamiento, de desarrollo colectivo de resolver complejidades de cara a lo que viene. Venimos a jugar contra un equipo que nos puede ayudar a afrontar lo que viene».

Pienso en los dos partidos, hemos planificado dos partidos paralelos. Volvía a incidir en la falta de tiempo para preparar al equipo y como toman en ocasiones los partidos como entrenamiento. «Pienso en los dos partidos. Hemos planificado dos partidos paralelos que nos permitan, dentro de las posibilidades de la plantilla, poner jugadores que nos permitan hacer un buen partido mañana y con cosas claras para el partido siguiente. Esperemos que mañana sea un avance como fue Dortmund y otros partidos en el que se establecieron conexiones que se trabajan en los entrenamientos y, como entrenamientos no tenemos, tenemos que usar el partido para llegara con la confianza necesaria al del domingo», aseguraba.

También fue cuestionado por los jugadores que podrían tener la mente ya en el Mundial a lo que respondió que «mi trabajo es convencer a aquellos que tienen esa duda que domingo y miércoles jugamos dos finales que nos pueden sacar de un lugar muy incómodo», sentenció.

Por último, aclaró que «sabemos de la diferencia que hay entre un equipo y otro. Tenemos que ser conscientes de eso y minimizar esas diferencias. Saber también que tenemos un partido muy trascendente para nosotros y un posible impulso para el grupo, también es real. Pero hay un condicionante, que es que uno no puede venir aquí a hacer un partido improvisado. Sería una falta de respeto para nosotros y para el torneo. Entiendo la situación, pero también que el Sevilla es una institución que no puede venir a que el partido pase lo que pase porque lo importante sea el domingo. A mí me importa lo que pase mañana y después lo del domingo. Tengo claro eso porque tengo claro el escudo que defiendo y con el que tengo el compromiso de que mejore y cambie. No es un partido más, sino un partido de Champions y es importantísimo».