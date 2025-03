Manchester City - Sevilla: resumen, resultado y goles (3-1)

Esta es la convocatoria del Manchester City, rival de esta noche del Sevilla FC en el encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en la que no está Erling Haaland. Buenas noticias para el conjunto sevillista, ya que el noruego le ha hecho 6 goles a los nervionenses en tres partidos #SevillaFC #UCL

"Varias novedades en el once del Sevilla en Manchester, destacando la vuelta de Rekik como titular tras su lesión. Además, Sampaoli da descanso a Gudelj, que venía jugando todos los partidos desde la llegada del argentino, y pone como pivote a Delaney. El técnico abandona la idea del falso nueve y apuesta por Rafa Mir en la punta de ataque. En-Nesyri se cae de la convocatoria"

Min. 91 (3-1): ¡¡¡¡¡Uyyyyyyyy!!!!! Centro de Alex Telles desde la banda izquierda que repelió Ortega para que no rematase Rafa Mir, pero el balón quedó suelto dentro del área y Delaney estuvo muy cerca de aprovecharlo para recortar distancias, pero el danés lanzó alto #SevillaFC #UCL

¡FINAL! Pobre imagen del Sevilla FC ante el Manchester City a pesar de irse con ventaja al descanso (3-1). Los sevillistas se despiden de la UEFA Champions League con otra demostración de que no están capacitados para competir con rivales de entidad #SevillaFC #UCL