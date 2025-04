Lopetegui y el primer once en LaLiga 2021-22

El Sevilla volverá mañana martes a los entrenamientos tras la jornada de asueto de ayer, y con la incógnita de ver de qué manera afectará de cara al partido del domingo el brote de Covid en el vestuario. El club de Nervión, y por la protección de datos, no ha querido hacer ninguna mención al respecto tras anunciar el sábado en una escueta nota que el equipo no viajaría hasta Inglaterra para jugar con el Aston Villa por el coronavirus.

Desde entonces, muchos han sido los rumores que se han vertido en torno a la plantilla, si bien ninguna voz autorizada ha querido confirmar ningún detalle al respecto. Lopetegui , en cualquier caso, confía en poder hacer un once competitivo para conseguir los tres primeros puntos. Para ello, no se descarta que Diego Carlos, al que ya se le espera, pueda tener minutos ante el Rayo.

Lo que está también por ver es que Koundé sea titular este domingo. El francés podría recalar en el Chelsea. En la banda izquierda, y tras el arduo esfuerzo en la Copa América , no se conoce si Acuña estará en plenas condiciones para jugar. El único seguro es el capitán, Navas, en la defensa. En el centro del campo sí hay más opciones, mientras que en la punta de ataque todo hace indicar que será En-Nesyri el titular. El delantero marroquí ya indicó que no quiere salir del Sevilla y que sólo piensa en hacer una mejor temporada que la pasada. El punta entiende que está en condiciones de mejorar sus números, razón por la que no ha querido escuchar las propuestas de la Premier.

.