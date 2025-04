Lopetegui suma 300 encuentros como entrenador

Tras haber dirigido al Madrid en apenas 14 encuentros y después de salir por la puerta de atrás con España, Lopetegui suma 99 partidos con el Sevilla, lo que le ha posibilitado llegar a los 300 en toda su carrera. A falta de cumplir apenas dos meses para el final de la temporada, Lopetegui suma 99 duelos con el Sevilla; después aparece la selección española en distintas categorías (la absoluta, la sub 21, la sub 20 y la sub 19). Sus datos fueron más que positivos tras haber dirigido 70 encuentros con

54 victorias, 15 empates y 1 sola derrota. La única derrota fue con la selección española sub 20 en un encuentro ante Uruguay. España perdió 1-0 el 6 de julio de 2013. Curiosamente, en ese equipo estaba Óliver Torres y Suso. También jugaron como titulares otros futbolistas conocidos por la afición del Sevilla, caso del mediocentro Campaña y el central Israel Puerto. El gol, de Avenatti, llegó en la prórroga, en el minuto 103.

Con el Oporto jugó 38 partidos; con el Castilla, 14, con el Madrid y 11, con el Rayo. Como datos curiosos, son el Leganés y el Barcelona los equipos a los que más veces se ha medido, con 7 encuentros. Después están el Levante, la selección italiana, el Athletic y el Atlético, con 6. El entrenador del Sevilla se ha convertido, sobre todo tras su paso por el club de Nervión, en un técnico realmente muy considerado en el panorama internacional. Ya lo era cuando dirigía a la selección española, pero también hay que tener en cuenta que su mala experiencia en el Madrid terminó afectándole mucho. En un año tan complicado como el 2020 por la crisis del coronavirus, la forma en la que el Sevilla ganó en Alemania la Liga Europa quedó para la historia del fútbol. El técnico llegaría a ampliar su contrato con el Sevilla hasta 2024.