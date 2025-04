Lopetegui: «En la Champions todos los grupos son difíciles, pero trataremos de hacer historia»

El entrenador del Sevilla FC , Julen Lopetegui , analizaba en la rueda de prensa previa al choque de la 3ª jornada de LaLiga ante la UD Almería , el grupo en el que ha sido encuadrado el conjunto sevillista en la UEFA Champions League y se mostró ambicioso a pesar de reconocer la dificultad del grupo. « Es la Champions League , la competición donde están los mejores equipos del mundo . Sea el sorteo que fuera, los grupos son complicados. El nuestro lo es. Ninguno va a celebrar el pase de antemano. Hay que jugar los grupos. El Sevilla está ahí por méritos propios. Para hacer historia , cuando toque, trataremos de hacerlo mejor que el año pasado . Pero eso ya tocará. La cuestión es que todos los grupos son difíciles . Este es el que ha tocado y lo afrontamos con ganas de seguir haciendo historia«, comentaba.

Sobre la la larga charla que mantuvo con Monchi antes del entrenamiento y sobre el césped de la ciudad deportiva sevillista, el preparador vasco lo tiene claro. « Con Monchi hablo todos los días . Pero no hay ninguna etiqueta especial a ese respecto. Lo que hable con él no lo voy a contar«, explicaba a pocos días de que se cierre el mercado de fichajes.

Por último, evaluó la mala fortuna con las lesiones que están sufriendo sus futbolistas. «Hemos tenido la desgracia de la lesión de Tecatito Corona , que es importante, y la de Marcao , que no ha podido debutar y llegó con unas molestias que no ha podido solventar. Hay que enganchar y enlazar todas las piezas. Hacer una situación de inicio para hacer un equipo sólido. Eso es lo importante. No los que no están, sino los que están «, finalizaba.