La liga brasileña reclama a Fernando Reges

El jugador del Sevilla Fernando Reges es una de las figuras más importantes de la plantilla de Nervión. Su calidad ha sido determinante en muchos puntos de la campaña y, por el momento, el conjunto sevillista no cuenta con un sustituto que se le pueda acercar. No empezó con buen pie el curso, puesto que una enfermedad lo mantuvo fuera de los terrenos de juego casi dos meses. Sin embargo, una vez recuperado, ha sido uno de los indispensables en el once sevillista. En total, esta temporada ha jugado 36 partidos oficiales entre todas las competiciones y su rendimiento ha ido creciendo conforme sumaba minutos.

Este buen hacer ha llamado la atención a un club de su país, Brasil. Según el periodista brasileño Venê Casagrande, el Vasco de Gama se habría interesado formalmente en el centrocampista del Sevilla y el jugador habría visto con buenos ojos el cambio. A Fernando le queda sólo un año en el Sevilla, es uno de los tantos jugadores blanquirrojos que tienen contrato hasta 2024. El brasileño de 35 años ha descartado en varias ocasiones que su retirada esté cercana y no juega en su país natal desde que tenía 20 años. No obstante, su estrecha vinculación con Portugal, a la que viaja con asiduidad para llevar a cabo un programa específico de preparación física, pone un poco en entredicho la disponibilidad del futbolista para irse este año del Sevilla.

Fernando renovó su contrato en enero de 2022, y este se extiende hasta junio de 2024. José Luis Mendilibar ha contado con él para todos los partidos decisivos de la temporada y sería una gran pérdida para el plantel sevillista.