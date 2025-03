Leicester - Sevilla: Derrota, al menos, digna (1-0)

Cerró el Sevilla FC su periplo inglés con dos derrotas ante rivales Premier. Al menos la de este domingo, ante el Leicester en el King Power Stadium, octavo clasificado de la última liga inglesa, fue más digna (1-0) que la desastrosa perpetrada en el Emirates (6-0). Los de Nervión mostraron otra actitud, se protegieron mejor atrás y ofrecieron con muchos suplentes algún síntoma positivo de competitividad, sobre todo en el primer acto. Muy poquito más. Dewsbury-Hall decidió el choque con su gol en la segunda parte. El Sevilla tiene mucho trabajo por delante todavía... en el césped y en los despachos. Debe recuperar la presión alta, la garra y los argumentos de antaño para estar entre los mejores de Europa. Ahora, vuelta a Sevilla y a esperar fichajes.

Lopetegui dispuso sobre el verde un once completamente distinto al que empleó contra el Arsenal. Sólo mediaron 24 horas entre un partido y otro, así que el reparto de minutos estaba cantado y más que programado por el técnico. Cambiaron todas las piezas e incluso hubo modificación táctica reseñable. El Sevilla salió esta vez con tres centrales (Montiel en el perfil diestro, Gudelj y el joven Kike Salas) y dos carrileros abiertos (Ocampos y el canterano Pablo Pérez). Arriba, hubo chance para otro de los chavales del filial, el punta Iván Romero, que actuó como referencia en ataque escoltado por Papu y Suso en la línea de tres cuartos. El gaditano se resintió y duró pocos minutos en el campo. Se hizo el silencio en el King Power cuando pidió el relevo.

El Sevilla, con lo que se puede denominar su unidad 'B', tuvo al menos una puesta en escena más agresiva que la de su horrible comparecencia del día anterior. El dibujo defensivo le aportó mayor solidez. En definitiva, hubo partido. Lo que no arregló el carácter fue la escasa producción ofensiva del equipo. A los de Lopetegui les sigue costando un mundo llegar con claridad y definir.

Las primeras jugadas de peligro las acapararon los azules, por medio de un disparo desviado de Barnes y posteriormente tras un mal control de Montiel en la medular que propició la contra del Leicester, bien abortada por un gran Kike Salas cuando Vardy ya encaraba a Dmitrovic. El zaguero sevillano estuvo rapidísimo al corte. No fue la única en la que superó al delantero local. Minutos más tarde, el bueno de Kike lo retrató en velocidad cuando el punta internacional buscaba el mano a mano. De lo mejorcito de los canteranos esta pretemporada junto a su compañero de posición José Ángel Carmona, que este domingo partió desde el banquillo. Una pena que el gol del Leicester le tocara en la pierna antes de besar las redes.

A los 17 minutos, fantasmas. Suso sintió molestias y pidió el cambio ipso facto. El extremo notó que algo no iba bien y reaccionó rápido por precaución. Está recién salido de una gravísima lesión de tobillo y había vuelto a sentirse futbolista este verano. Se marchó por su propio pie, sustituido por Munir. Al poco del susto, llegó la ocasión más clara para el Sevilla (y prácticamente la única) en los primeros 45 minutos. Una falta lateral botada por el Papu fue cabeceada a su propia portería por Fofana, obligando a Iversen a emplearse a fondo para despejar.

Parecía que el Sevilla se desperezaba en ataque. Sin embargo, el estímulo coincidió con la aparición en el partido de una de las estrellas locales, James Maddison. El mediapunta inglés rozó el gol hasta en dos ocasiones seguidas. Primero bailó en el área a tres defensores sevillistas y armó un disparo que Gudelj pudo taponar in extremis. Y sin dar aire a la zaga nervionense, se sacó después otro gran lanzamiento desde la frontal que Dmitrovic pudo despejar a córner.

Para entonces, el Sevilla había perdido la pelota y la iniciativa era de los 'Foxes', volcados en campo blanquirrojo. Jordán, errático en la salida, no andaba fino en la zona ancha y Delaney se vaciaba demasiado en tareas defensivas. Esos detalles no ayudaban a la fluidez del juego de un Sevilla que, de ahí al descanso, apenas pudo acercarse a las inmediaciones de Iversen con un par de llegadas de Munir e Iván Romero. Con el 0-0 se marchó el encuentro a su intermedio.

En la reanudación, Lopetegui no movió un varal y mantuvo el mismo equipo sobre el campo. Tampoco cambiaron demasiado las tornas del juego, con un Leicester más dominador pero que no llegaba a inquietar de verdad a la zaga sevillista. Pese a ello, Maddison no desistía. El centrocampista de Coventry tiraba siempre de su equipo con fe hacia arriba y no paró hasta conseguir su objetivo. El Sevilla FC jugó con fuego y con el marcador. Y eso normalmente suele acarrear castigo.

Avisó el Leicester a la hora de partido con un lanzamiento a la madera de Barnes. Y en el 68, llegó el gol de los ingleses. La jugada se inició tras una pérdida de Ocampos en la línea divisoria en la que los sevillistas pidieron falta. Maddison inició la transición y Dewsbury-Hall fusiló a Dmitrovic entre un bosque de piernas, con la mala fortuna para el Sevilla de que el disparo tocó en Kike Salas y desvió su trayectoria poniéndose imposible para el meta serbio. 1-0. El golpe aturdió a los de Lopetegui, que lo pasaron mal en los siguientes minutos ante un Leicester venido arriba con su ventaja y espoleado por la grada. Dmitrovic evitó hasta en tres ocasiones con excelentes paradas, todas ellas en acciones de Daka, el segundo tanto de los 'Foxes'. Hasta el final del choque, el Sevilla solo pudo estirarse algo por medio del ímpetu de jóvenes como Nacho Quintana y Luismi Cruz, que también salieron con ganas y tuvieron su oportunidad. Poco más. Segunda derrota consecutiva. Ésta, al menos, más digna que la del Emirates. Turno para Monchi.

Dmitrovic detiene un balón ante Vardy y Gudelj FICHA TÉCNICA Leicester City: Iversen (Schmeichel, m. 46); Ricardo Pereira (Tielemans, m. 36), Fofana (Amartey, m. 46), Evans, Justin; Ndidi (Soumaré, m. 67); Castagne, Dewsbury-Hall (Mendy, m. 84), Maddison (Albrighton, m. 84), Barnes (Praet, m. 64); y Vardy (Daka, m. 67). Sevilla FC: Dmitrovic; Montiel, Gudelj, Kike Salas; Ocampos, Joan Jordán, Delaney (Pedro Ortiz, m. 72), Pablo Pérez (Nacho Quintana, m. 79); Suso (Munir, m. 18), Papu Gómez (Zarzana, m. 79); e Iván Romero (Luismi, m. 79). Gol: 1-0, m. 69: Dewsbury-Hall. Árbitro: Stuart Attwell (Inglaterra). Amarilla a los visitantes Montiel, Munir, Joan Jordán y Kike Salas. Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el King Power Stadium de Leicester (Inglaterra).