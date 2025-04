Leganés - Sevilla: en directo, la rueda de prensa de Julen Lopetegui previa al encuentro

El Sevilla FC se enfrenta al CD Leganés en el encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa de S. M. El Rey que se disputará en el Wanda Metropolitano por el mal estado del césped de Butarque , por lo que será el segundo encuentro de los sevillistas en el estadio del Atlético de Madrid en apenas cinco días.

Para el encuentro ante el Leganés el técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui , sólo tiene las bajas de Sergio Escudero y Vaclik , que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Sigue en directo a partir de las 11.45 con Orgullodenervion.com las declaraciones del preparador vasco antes del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey:

Lopetegui, sobre que se juegue en el Wanda Metroplitano: "No nos favorece. Todos somos conscientes de que a un partido, las circunstancias son las que son. Ellos están en casa, nosotros tenemos que viajar. Tenemos que ir con una buena mentalidad. Va a ser un partido durísimo en todos los sentidos"

Lopetegui, sobre el estado de su plantilla: "Carlos Fernández ha realizado parte del entrenamiento con el grupo, pero no está todavía en plenas condiciones. Jesús Navas sí lo está"

Lopetegui, sobre la situación del covid-19: "Me preocupa como ciudadano esta pandemia que está pegando tan fuerte. Ojalá se pueda vacunar a mucha gente cuanto antes. En el fútbol vivimos en una burbuja permanente y aún así hay casos. Hay que tener mucha precaución"