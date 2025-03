Lamela: «Después de tantos años en el Tottenham, va a ser un partido especial para mí»

Erik Lamela afronta se segunda pretemporada con el Sevilla FC . El extremo argentino muestra su satisfacción por el recibimiento que han tenido en Corea del Sur desde la llegada del club nervionense el pasado viernes 8. «Lo más importante es cómo nos recibió la gente, de muy buena manera . Nos hizo sentir muy bien desde que llegamos al aeropuerto hasta ahora«, comentaba.

Preguntado por su lesión de la campaña pasada , reconoció que trabaja para que todo sea diferente. «El año pasado ocurrieron demasiadas cosas, algunas lesiones que nos perjudicaron, como fue mi caso. Este año espero tener la continuidad que quise tener el anterior y para eso estoy trabajando duro cada día. Acabamos de comenzar la pretemporada y estamos trabajando bien como equipo. El objetivo es ese, llegar de la mejor manera al primer partido de LaLiga, dentro de un mes«, explicaba.

Como es lógico, fue cuestionado por su pasado en el Tottenham y por el ídolo local, su excompañero Son Heung-min . « Después de tantos años en el Tottenham, va a ser un partido especial para mí . Me voy a encontrar con muchos excompañeros y dejé muchos amigos ahí. Va a ser especial para mí y también para Son , con el que he estado hablando estos días y mañana espero verle y darle un abrazo. Qué puedo decir de él. Cada año demuestra que es un jugador increíble, que ha ido creciendo y mejorando su juego para ser cada vez más contundente. No me sorprende que haya sido el máximo goleador de la Premier League, porque se prepara de la mejor manera para tener esas estadísticas«, finalizaba.