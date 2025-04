Sevilla - Osasuna: resumen, resultado y goles (2-3)

23:51 Jorge Sampaoli, desde la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán: "Hubo un primer tiempo donde el equipo no tuvo respuestas organizativas ni físicas en los duelos que propuso el rival. Fue superado. En la segunda parte creo que el equipo generó mucha chance, más allá de su desorden. Eso genero también que el rival aproveche mejor esa desesperación con la que jugó y acabamos perdiendo un partido que podríamos haber ganado tras los empates. Nos vinieron goles por errores a los que el equipo no está acostumbrado y costó el partido. Indudablemente, llegamos llenos de dudas al partido por un montón de inconvenientes y esas dudas nos generaron más inconvenientes en el desarrollo". Un partido de desorden y errores: "El equipo entendió que el partido lo iba a ganar desde ese lugar. Somos un equipo que modificamos la situación momentáneamente desde la organización. La verdad es que, posicionalmente, el equipo no se pudo ubicar nunca. En el primer tiempo fue prácticamente superado en ese aspecto, en lo posicional y en lo futbolístico. En el segundo tiempo generó muchas chances de gol y podría haber el partido, que no hubiera cambiado el análisis". Los cambios de Jesús Navas y Fernando: "Entraron Telles y Montiel porque, una vez que empatamos, sabíamos que ellos iban a hacer sus cambios con Chimy Ávila y Abde. Fernando y Navas acumulaban tres partidos seguidos y pensábamos que había que refrescar esa zona. Poner a más gente con energía para defender y atacar en los últimos minutos. Lamentablemente, nos convierten en una jugada en ese momento. Cuando uno intenta generar una modificación y no se da, el análisis es totalmente responsabilidad del entrenador. Tomé esa decisión porque creía que era lo mejor para el equipo, entendí que era lo mejor". El nivel de los jugadores y la expulsión de Fernando: En la primera mitad, el equipo fue superado. En la segunda, por estímulos de energía, generamos situaciones por capacidades individuales de los futbolistas y entusiasmos. Pero ese entusiasmo generó también mucha desesperación y desorden. Genera ese tipo de situaciones, como la de un jugador expulsado. Sabíamos que nos iba a costar mucho este partido. Teníamos jugadores que no llegaban al cien por cien por una epidemia de gripe que sufrimos. Afectó a varios, inclusive a algunos que jugaron hoy. Teníamos que ganar por la situación del equipo y, lamentablemente, no pasó".

23:35 Nemanja Gudelj, en zona mixta, ante los medios oficiales del club: "Tenemos un sentimiento malo por perder en casa. Fue una primera parte mala para nosotros. La segunda fue mucho mejor, pero regalamos dos goles. Si recibes tres goles es difícil ganar. Teníamos la sensación de que cada vez que empatábamos íbamos a marcar otro y a llevarnos los tres puntos. Creo que regalamos los goles demasiado fácil". Los ánimos en el vestuario: "Todos estamos enfadados, es normal. Hemos pillado una buena línea. La primera parte que hemos hecho no nos puede ocurrir. Hay que aprender de eso y seguir hacia adelante, que vienen partidos muy importantes". Otro tanto para su cuenta: "No sirve de mucho. Lo más importante para el equipo es recuperarse de esta derrota y seguir adelante para ganar".

23:30 Óliver Torres, en zona mixta, ante los medios oficiales del club: "Es una noche dura, difícil. La culpa ha sido nuestra. Hay que hacer autocrítica y tragar". Balance del partido: "La primera parte fue muy mala, no supimos interpretar el partido. Nos han superado. En la segunda salimos con mejor intención. Conseguimos lo más difícil que hay en el fútbol, que es empatar cuando se va detrás. Luego, hubo dos goles de ellos que salieron de la nada. Duele por la forma. Sobre todo, hay que asumir la responsabilidad que tenemos". Dos empates que de poco sirvieron: "No ha sido suficiente. Ahí nos veía que estábamos bien, que con la ayuda de la afición íbamos a ganar el partido. Pero de la anda nos han metido el 2-3. Como digo, hay que asumir nuestra culpa y pedir perdón. Era un partido importante y no hemos sabido interpretarlo" Un mensaje para los aficionados: La afición lo que menos quiere ahora son palabras. Necesitan hechos. A partir de ahí, está nuestra responsabilidad. Lo ha sido hoy y también lo es devolverle a la afición con hechos lo que necesita, lo que quiere y lo que merece".

23:24 Yassine Bono, en zona mixta, ante los medios oficiales del club: "Es una noche complicada. Teníamos mucha ilusión por ganar. No arrancamos bien el partido. Nos costó jugar, salir, desarrollar nuestro juego... En el segundo tiempo estuvimos mejor. Nos encontramos con ese gol de Nema (Gudelj) que nos dio la vida y, después, un error mío nos pone de nuevo el partido cuesta arriba. Volvemos a empatarlo y, a partir de ahí, el equipo estuvo mejor. En un momento de anarquía, de querer ganarlo rápido, tras un balón dividido nos acaban metiendo el tercer gol. El equipo luchó y lo dejó todo. Los errores nos perjudicaron hoy". En lo personal: "Entiendo que el juego es así. No hay que fallar nunca. Me puedo equivocar, pero fallar, nunca. Lo dejo todo por el equipo. Hoy tocó así y rápidamente hay que volver a trabajar como siempre. Que el equipo encuentre la mejor forma, ya está". El papel de los aficionados: "Nos empujó y nos ayudó. Es una lástima que no podamos darles el triunfo que esperaban. Estamos dolidos por cómo terminó el partido. A partir de ese dolor, tenemos que generar algo positivo que nos permita competir bien en el partido que viene. No queda otra. No hay que equivocarse, ni cambiar de idea. Hay que seguir insistiendo en lo que hacemos. En el partido de hoy, con toda su dificultad, el equipo compitió. Por errores personales no pudo ganar o empatar. Pero el equipo va en esa línea y no tiene que mirar por otro lado". La gala The Best: "Trato siempre de separar las cosas. Duele. Lo único que veo es, a partir de ese dolor, sacar una energía positiva que permita volver a triunfar. Sobre todo, que salga una rebeldía con nosotros mismos. No hay que ver por otro lado".

23:16 Jorge Sampaoli, en zona mixta, ante los medios oficiales del club: "Fue un partido que siempre fue cuesta arriba. Intentamos superar el desgaste con algunas rotaciones e inconvenientes, había muchos jugadores que estaban enfermos antes de jugar y no podían arrancar. Intentamos, tácticamente, a través de la organización y el juego, superar a un equipo que es muy agresivo y que venía descansado. Se nos complicó un poco el tema de las persecuciones y nos costó mucho generar juego". Las claves del partido: "Osasuna golpeó cuando nosotros nos levantamos anímicamente con los dos empates. Su segundo gol fue algo medio fortuito. Y el tercero fue en un momento en el que intentábamos ir para arriba. Además, sus recambios entraron bien y nosotros teníamos la línea defensiva extremadamente cansada". Sin partidos entre semana: "No sé si viene bien. Este resultado no lo esperábamos y nos duele. Intentaremos recuperar esta semana para organizarnos mejor"

23:07 Nemanja Gudelj, a pie de campo, ante los micrófonos de DAZN: "No estamos felices, hemos perdido en casa. Primera parte mala nuestra y segunda mucho mejor. Recibimos los dos goles del segundo tiempo en momentos donde deberíamos apretar más". Otro gol lejano: "No me lo pienso, sé que tengo un tiro bastante bueno desde lejos. Si tengo el espacio, tiro. Un apena que hoy no haya servido para nada". El descenso, a dos puntos: "No entra el miedo. Hemos pillado una buena línea menos hoy, sobre todo la primera parte. Hay que seguir, vienen partidos importantes".

23:04 Con esta derrota, el Sevilla mantiene sus 25 puntos y se coloca en 14ª posición. Solo dos puntos separan a los sevillistas de la zona de descenso, que la marca el Valencia con 23.

23:00 FINAL. Derrota del Sevilla ante Osasuna (2-3) con la que los de Nervión rompen su favorable racha en casa. Gudelj y En-Nesyri empataron en dos ocasiones el partido, aunque los rojillos desnivelaron velozmente el marcador

90+5' Min. 90+5 (2-3): ¡¡¡Uyyyyyyyy!!! Controló de pecho y disparó de primeras Óliver Torres desde fuera del área. El disparo del extremeño llegó a las manos de Aitor Fernández

90+4' Min. 90+4 (2-3): Pulido Santana muestra la amarilla a En-Neysri y Fernando, ambos por protestar. La del brasileño era la segunda, por lo que se marcha expulsado desde el banquillo

90+3' Min. 90+3 (2-3): ¡¡¡Uyyyyyyy!!! Rozó Aitor Fernández lo justo para desviar el disparo de Alex Telles

90+1' Min. 90+1 (2-3): Falta de Aridane sobre Ocampos

90' Min. 90 (2-3): Se añadirán seis minutos de tiempo extra

88' Min. 88 (2-3): Amarilla para Ocampos por protestar tras una falta de Aridane

86' Min. 86 (2-3): Nuevo cambio en Osasuna. Se marcha Ibáñez y entra Torró

84' Min. 84 (2-3): ¡GOL de Osasuna! Ez Abde vuelve a aventajar a los rojillos. El jugador osasunista se impuso a Nianzou en la carrera. No le duraron mucho los empates a los hispalenses

82' Min. 82 (2-2): Doble cambio en el Sevilla. Sampaoli da entrada a Alex Telles y Montiel, sustituyendo a Fernando y Jesús Navas

80' Min. 80 (2-2): Mueve de nuevo el banquillo Jagoba Arrasate. Se marchan Kiek García y Kike Barja, sustituidos por Chimy Ávila y Ez Abde

77' Min. 77 (2-2): ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOL del Sevilla!!!!! En-Nesyri pone el empate tras una cabalgada, un magnífico recorte y una gran definición. Pape Gueye asistió al delantero para devolver las tablas al marcador

74' Min. 74 (1-2): ¡¡¡Paradón de Aitor Fernández al disparo de Suso!!! Puso la mano fuerte el guardameta osasunista y desvió el buen tiro del gaditano. Sigue insistiendo el Sevilla

72' Min. 72 (1-2): ¡¡¡Uyyyyyyy!!! Quiso probar fortuna de nuevo Gudelj, pero el disparo se le marchó fuera en esta ocasión. Busca otra vez el empate el Sevilla

70' Min. 70 (1-2): Doble cambio en Osasuna. Se marchan Aimar y Moncayola, sustituidos por Moi Gómez y Manu Sánchez

69' Min. 69 (1-2): ¡¡¡Al palo En-Nesyri!!! Aunque la jugada quedó invalidad por fuera de juego del delantero sevillista

67' Min. 67 (1-2): ¡GOL de Osasuna! Error garrafal de Bono en la salida de balón que termina con el balón rebotando en la espalda de Fernando y traspasando la línea de gol. Se vuelve a adelantar Osasuna en el marcador

64' Min. 64 (1-1): Amarilla para Kike Barja por una falta sobre Jesús Navas

63' Min. 63 (1-1): Pulido Santana ratifica el gol de Gudelj tras consultarlo con el VAR

62' Min. 62 (1-1): ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL del Sevilla!!!!! Golazo de Gudelj para poner el empate. El serbio le pegó con el alma desde lejos, dejando clavado a Aitor Fernández bajo palos

59' Min. 59 (0-1): ¡¡¡Uyyyyyy!!! Disparo con rosca de Suso desde la frontal que se marcha fuera

56' Min. 56 (0-1): Nuevo cambio en el Sevilla. Entra Ocampos y se marcha Bryan Gil

54' Min. 54 (0-1): ¡¡¡Uyyyyyy!!! Centro envenenado de Acuña que roza por encima el larguero

53' Min. 53 (0-1): Disparo de Fernando desde lejos que rebota en la defensa osasunista

50' Min. 50 (0-1): Se duele del talón Jesús Navas por una entrada de Kike Barja

49' Min. 49 (0-1): Disparo de Suso desde la frontal que se marcha fuera por poco. Se anima el Sevilla en ataque en este segundo tiempo

47' Min. 47 (0-1): ¡¡¡¡¡No se lo puede creer En-Nesyri!!!!! Doble paradón a bocajarro de Aitor Fernández ante el delantero marroquí. Es la mejor ocasión del Sevilla en el partido

46' Min. 46 (0-1): Ha habido un doble cambio del Sevilla al descanso. Se marcharon Lamela y Rakitic, sustituidos por Acuña y Suso

22:07 ¡Comienza la segunda parte!

21:50 Descanso. Jugadores a vestuarios. Cae el Sevilla ante Osasuna (0-1) en un primer tiempo en el que los de Sampaoli comenzaron sufriendo en defensa y con poca efectividad en ataque. El VAR anuló un segundo gol a los rojillos por fuera de juego.

45+1' Min. 45+1 (0-1): ¡Fuera! Estaba solo Kike García ante Bono, pero su volea se marchó muy desviada

45' Min. 45 (0-1): ¡¡¡Bonoooooo!!! Qué paradón del guardameta, que saca una mano prodigiosa a su palo izquierdo para impedir que Kike García haga el segundo

45' Min. 45 (0-1): Se añadirán tres minutos de tiempo extra

42' Min. 42 (0-1): Amarilla para Pape Gueye por una falta sobre Aimar

41' Min. 41 (0-1): Disparo de Jesús Navas con la izquierda desde la frontal que rebota en un jugador de Osasuna

38' Min. 38 (0-1): Centro de Óliver Torres que rebote en Juan Cruz. Balón a córner para el Sevilla

36' Min. 36 (0-1): ¡Uy! A punto estuvo Kike García de cazar la asistencia de Brasanac en el área. Buscan el segundo gol los visitantes

35' Min. 35 (0-1): Mal pase de Nianzou para Jesús Navas a la banda derecha. Recupera la posesión Osasuna

33' Min. 33 (0-1): Falta de Bryan Gil sobre Ibáñez

32' Min. 32 (0-1): Vuelve a reincorporarse En-Nesyri tras salir por banda

31' Min. 31 (0-1): Tienen que entrar las asistencias médicas para atender a En-Nesyri, que se duele de un golpe en la cabeza tras un choque con David García

31' Min. 31 (0-1): Acción ofensiva del Sevilla invalidad por mano de Bryan Gil al controlar un balón

28' Min. 28 (0-1): Contragolpe de Osasuna que termina con Kike Barja cayendo en el área ante Fernando. No vio nada punible Pulido Santana, se dejó caer el delantero rojillo

26' Min. 26 (0-1): Córner a favor del Sevilla tras una buena jugada de Bryan Gil en solitario

23' Min. 23 (0-1): ¡Gol anulado! Tras consultar con el VAR, Pulido Santana decreta que el tanto de Kike Barja fue en fuera de juego

22' Min. 22 (0-2): Se está revisando el segundo gol osasunista en el VAR

21' Min. 21 (0-2): ¡GOL de Osasuna! Kike Barja hace el segundo aprovechando una buena asistencia de Ibáñez

17' Min. 17 (0-1): ¡GOL de Osasuna! David García adelanta a los rojillos tras rematar de cabeza un córner. El cabezazo pilló a Bono mal situado

17' Min. 17 (0-0): ¡¡¡Bonooooooo!!! Magnífica intervención del guardameta para mandar a córner un remate de cabeza de Moncayola

16' Min. 16 (0-0): Servicio suave de Óliver Torres al punto de penalti que despeja la defensa osasunista

14' Min. 14 (0-0): ¡¡¡Uyyyyy!!! Disparo de Lamela que despeja Aitor Fernández. Primera ocasión de peligro sevillista, que acaba en córner

13' Min. 13 (0-0): Envío largo de Juan Cruz al área sevillista que no llega a nadie

12' Min. 12 (0-0): Falta de Aimar sobre Rakitic

10' Min. 10 (0-0): ¡Paradón de Bono por abajo! El marroquí atajó bien el disparo de David García, pero la jugada quedó invalidada antes por un empujón de Aridane a Pape Gueye

10' Min. 10 (0-0): Falta de Bryan Gil sobre Moncayola

08' Min. 08 (0-0): ¡Despejó Bryan Gil en el área! Estaba preparado Moncayola para cazar un centro desde la izquierda

04' Min. 04 (0-0): Falta lateral peligrosa a favor de Osasuna

21:03 ¡¡¡Comienza el partido!!! El Sevilla quiere mantener su buena racha como local ante Osasuna para mantenerse en la zona media de la tabla

21:00 ¡Saltan los protagonistas al terreno de juego! Suena el Himno del Centenario en Nervión. Todo listo para que arranque este Sevilla - Osasuna

20:51 Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ante los medios oficiales del club: "Nunca he dejado de sentir Sevilla como mi casa. De hecho, tengo casa aquí. Estoy muy emocionado. Me produce una inmensa alegría y emoción estar viviendo estos momentos, estar en el Sánchez-Pizjuán. Son muchas emociones y situaciones de felicidad vividas aquí. Además, me encuentro con muchísimos amigos". Sus recuerdos como sevillista: "Afortunadamente, tengo recuerdos y memorias muy bonitas. Realmente, muchos recuerdos personales. De relaciones humanas, de conocer a mucha gente que nos vimos, por primera vez, hace muchísimos años. Me da un poco apuro decir cuántos. Todavía sigue vigente esa amistad. Uno celebra estos momentos, muy por encima de la actividad profesional, que evidentemente venimos a trabajar. Pero lo que ahora mismo estoy viviendo es reencontrarme con grandes amigos y mucha gente conocida. Sobre todo, recibir el cariño de la afición y el público, que siempre lo he tenido. Eso me emociona muchísimo. Insisto, esta no ha dejado de ser mi casa. Sigo viniendo, tengo casa... Me siento en mi hogar". Los españoles del Sevilla: "Son todos grandísimos futbolistas. El Sevilla siempre tiene grandes futbolistas. Además, cuida mucho el producto nacional. Lo celebro porque es la base de nuestro trabajo. Necesitamos que haya muchos futbolistas españoles, seleccionables, que puedan estar jugando con nosotros. Siempre que tenemos la posibilidad de asistir y vemos jugadores españoles de este nivel. lo celebramos. Estoy muy contento de que se ofrezca la oportunidad a estos futbolistas. Por supuesto, hablando de Bryan Gil, que es el más joven, el Sevilla es uno de los clubes que más y mejor apuesta por el fútbol base y la cantera. Así que animo, no solo al Sevilla, que lo tiene interiorizado, sino a todos los clubes a que apuesten por la gente joven, por el producto nacional, por futbolistas españoles, que son muy buenos". Un mensaje para la afición: "Son el motor del club. No va a fallar nunca. De hecho, en los momentos más difíciles ha estado apoyando al equipo. Fie, como siempre. Qu siga siendo como es. Insisto, es el motor. En base a eso, todo lo demás funciona mejor. Sé que no van a estar nunca lejos del equipo. Lo viven muy próximo siempre. El equipo ha reaccionado y ahora está en una dinámica muy positiva. Seguro que, al final, vamos a ver en este final de temporada al mejor Sevilla". Su opinión del Sevilla-Osasuna: "o hay partido fácil. Espero que sea un bonito y gran encuentro. Estos futbolistas españoles, a los que fundamentalmente venimos a hacer el seguimiento, que tengan un buen comportamiento, una buena actuación y nos lo pongan difíciles a la hora de seleccionar. Como soy seleccionador de todos los clubes, quiero que haya un gran espectáculo deportivo y que todos disfrutemos de una maravillosa noche futbolística".

20:45 ¡¡¡¡¡Quince minutos para dé comienzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán esta 23ª jornada liguera entre el Sevilla FC y el CA Osasuna!!!!!

20:36 Jorge Desio, segundo entrenador del Sevilla, ante los medios oficiales del club: "Es un partido sumamente complicado, como son todos. Estamos en una situación de que estamos ganando, pero siempre trabajando los partidos, sin ningún regalo del equipo rival. No nos resulta nada fácil, pero es como tiene que ser. Yo pienso que todos los partidos son así". El sistema de tres centrales: "Cuando atacamos, se ve reflejado ya en los partidos anteriores, intentamos defender con tres. No siempre, pero tener gente en ataque que pueda parar las transiciones y defender nuestro campo. Hay dos contenciones, pero también en ataque estirar al rival. Ser anchos, profundos... Que pueda haber espacios para los jugadores de adentro". La frescura de los titulares: "Jugamos hace poco. También, lo comenté anteriormente, tuvimos un percance con varios jugadores enfermos. Algunos no pudieron jugar el pasado partido y esta semana se han enfermado también tres jugadores, pero bueno. Son circunstancias que se presentan y hay que meterle para adelante". La buena racha de resultados: "Ante el PSV, a pesar de haber perdido, pasamos la fase. Fue muy bueno para nosotros. Tenemos una racha de partidos como locales que es importante. Eso nos ha permitido sumar un par de puntos, pero está pasando que todos los equipos suman, en la zona en la que estamos nosotros. Era previsible también. Como dije, eso demuestra que todos los partidos son muy parejos, que no hay un favorito, que no hay algo decidido y que esto va a ser una pelea hasta el final".

20:25 Los jugadores nervionenses saltan también al terreno de juego a realizar sus ejercicios de calentamiento

20:24 Los guardametas del Sevilla, Bono, Dmitrovic y Alberto Flores, ya calientan sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán