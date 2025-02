Koundé: «Me centraré un poco más en Haaland, pero tampoco demasiado»

El futbolista del Sevilla Koundé habló del duelo ante el Borussia Dortmund el miércoles para la UEFA: «¿El sorteo? No pensé mucho en ello porque no tenía ninguna preferencia. Nos enfrentemos a quien nos enfrentemos, vamos a hacerlo lo mejor posible para pasar a la siguiente fase. Para empezar, nos centraremos en nuestro planteamiento como equipo, porque así es como afrontamos siempre nuestros partidos. Nuestro equipo técnico hará su trabajo y tratará de darnos toda la información posible para ayudarnos a enfocar ese partido lo mejor posible. Dicho esto, individualmente, me centraré un poco más en Haaland, pero tampoco demasiado porque el fútbol es un deporte de equipo y trataremos de llevar a cabo nuestro plan de juego lo mejor posible".

También habló Koundé de su experiencia en el Sevilla: «He aprendido mucho en muchas facetas de mi vida. Era la primera vez que estaba lejos de mi familia. Hay momentos más complicados que otros, obviamente. Pero también he crecido mucho como futbolista, porque la exigencia es mayor. Jugamos para ganar todos los partidos, para conquistar títulos. Las exigencias son diferentes, ya vengan del entrenador, del cuerpo técnico, de otros jugadores o de, obviamente, los aficionados«.

Koundé reconoció que estaba muy feliz en el Sevilla: «Aquí la gente es apasionada, tanto los trabajadores del club como la gente de fuera. Así que la exigencia es alta. Esto es algo que me gusta mucho y por lo que vine aquí, porque necesitaba mayores exigencias. Eso es lo que sentí aquí. También sentí mucho apoyo del club, de mis compañeros de equipo, y especialmente de los aficionados. Es algo que realmente me motiva, que realmente nos motiva a todos, creo. Esa es también la razón por la que jugamos al fútbol. Jugamos para nosotros mismos, pero ante todo, jugamos para la gente, para la gente que nos ve. Por eso también ha sido un poco más difícil en los últimos tiempos. Tenemos que encontrar otras fuentes de motivación además de los aficionados para esforzarnos y dar lo mejor de nosotros mismos«.