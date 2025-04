Isco: «Quiero seguir ganando, y por eso vengo al Sevilla»

El nuevo refuerzo del Sevilla, Isco, atendió a los medios del club para hablar sobre sus sensaciones tras enrolarse en las filas del conjunto nervionense. «Estoy muy contento, con ganas de demostrar el nivel que tengo. Quiero seguir ganando, y por eso vengo al Sevilla. Quiero ganar títulos. Ojalá pueda ayudar al Sevilla a hacer crecer su historia. Ojalá entre todos podamos hacer un gran año y conseguir títulos. He tenido bastantes propuestas, pero a nivel deportivo lo que más me interesaba en este momento era el S evilla FC, un equipo que está en constante crecimiento. Creo que es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez. No me gusta pensar en el pasado, quiero pensar en lo que viene por delante, que es un reto muy bonito. Vengo aquí a competir y a ganar títulos. Ojalá ayudar al Sevilla FC a seguir extendiendo su historia. Estoy en la flor de la vida. Me queda mucho fútbol y muchas alegrías que dar. Me siento joven y bastante fuerte. Yo entiendo que pueda haber algunas dudas por mis últimos años, en los que no me han dejado jugar. Esas dudas me toca a mí disiparlas y decirles que voy a darlo todo. Voy a estar focalizado al 100% para demostrarles el nivel que nunca he perdido«».

Isco habló de la importancia de Lopetegui en su decisión final: «Tengo que agradecerle mucho a Julen porque la confianza siempre ha sido máximo, incluso cuando mi club quizás no jugaba mucho. Julen es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Me gusta el fútbol que propone, creo que es el más adecuado para mi fútbol. La confianza para un futbolista es primordial». El malagueño aseguró que está preparado para jugar en cualquier posición, si bien habló de su preferencia: «Donde más cómodo me siento es en la mediapunta o incluso un poco tirado a la izquierdo. Mientras sea dentro del campo, donde el míster me ponga. Es una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacer en los últimos años«. El exjugador del Real Madrid espera hacer un buen papel en el Sevilla y soñar con volver a jugar con España: »Ojalá poder llegar al Mundial, es una meta que tiene cualquier jugador. Voy a trabajar al máximo para poder ir, pero primero tendré que rendir bien en el Sevilla FC. ¿Cuándo podré debutar? Creo que los fisios me van a hacer esperar un poco para ver mi condición física. Yo creo que para la segunda jornada en casa voy a meter presión para que me dejen jugar unos minutos. Me he preparado mucho este verano para estar listo para cuando se me necesite«.

Isco tuvo palabras de elogio para la afición: «El Ramón Sánchez-Pizjuán siempre ha sido un campo difícil, que aprieta mucho. Es de los campos que tienes anotados en el calendario porque es muy difícil ganar aquí.