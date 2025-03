Isco abandona un entrenamiento en el que tampoco participan Fernando y En-Nesyri

El Sevilla ha regresado este jueves a los entrenamientos en la ciudad deportiva Ramón Cisneros tras la victoria obtenida el pasado martes antes el Copenhague. Los hombres de Sampaoli han regresado al trabajo después de una jornada de descanso, con las ausencias de En-Nesyri, Fernando Reges, Tecatito Corona y Nianzou .

Una sesión en la que han saltado las alarmas cuando Isco , a los diez minutos de empezar a trabajar, ha abandonado el césped cojeando . El malagueño, MVP del partido ante el Copenhague, recibió un fuerte golpe en el tobillo en el tramo final del partido de la fase de grupos de Champions el pasado martes. El jugador Davit Khocholava fue expulsado, tras la revisión del VAR, por la dura entrada al sevillista, el cual salió cojeando del estadio. Un partido que resultó agridulce para el malagueño ya que se estrenó como goleador con la camiseta sevillista, pero que ahora tiene la duda de si podrá o no estar disponible para el choque de este sábado ante el Rayo Vallecano.

De otro lado, Youssef En-Nesyri no ha estado presente tampoco en la sesión de entrenamiento. El marroquí tuvo que abandonar a los 25 minutos de salir al terreno de juego tras notar unas molestias en la pierna. Por el momento, el club no ha anunciado el tipo de lesión ni su alcance. En-Nesyri fue el autor del primer tanto de la victoria ante el equipo danés.

No obstante, todas las miradas estaban centradas en el posible regreso de Fernando al trabajo con el grupo. Algo que no ha llegado a producirse, por lo que la preocupación crece en el seno sevillista por el estado del brasileño. El jugador lleva más de mes y medio sin jugar con el equipo, se incorporó a los entrenamientos hace dos semanas pero tras una sesión volvió a desaparecer. El centrocampista se tuvo que retirar en el descanso del choque liguero ante el Villarreal y ya no ha vuelto a disputar ni un sólo minuto. Las secuelas de una mononucleosis son las culpables del estado físico del jugador que, por el momento, no tiene fecha de regreso. El que sí ha estado presente en las sesión de trabajo ha sido el jugador del filial Carlos Álvarez .