Huesca - Sevilla: Fútbol, como quería Maradona

Una de las frases mejor dirigidas para definir a Diego Armando Maradona la comentaron el pasado jueves en un programa de radio de Argentina, La 100 . En un debate a cuatro, y entre el recuerdo de las proezas del astro argentino con el balón y sus dificultades para saber encontrar el equilibrio lejos del fútbol, uno de los tertulianos señaló que, quizás, Maradona sólo sabía vivir entre los 100 y los 70 metros que mide un terreno de juego. El fútbol hace mucho, demasiado, que dejó de ser una lucha encarnizada entre 22 muchachos; el fútbol es negocio; el fútbol es interés, repercusión y cónclaves ajenos a la pelota. Maradona se hartó de decirlo, posiblemente, porque él sólo se sentía vivo con el balón, una pelota que hoy volverá a correr entre las botas de los jugadores del Sevilla con una misión de Lopetegui: hay que ganar. Por Maradona, también.

El Sevilla tiene esta tarde la oportunidad de brindar su mejor tributo al «10» argentino con un triunfo que le permita mirar al cielo, una victoria que le diga al mundo entero que a El Alcoraz se fue a por honor. Por Maradona, también. El minuto de silencio que guardaron los jugadores el jueves antes de empezar la sesión de trabajo fue palmario. La lluvia y el cielo encapotado provocaron, aún si cabe, más dolor. Ocampos miraba al horizonte. A Huesca.

Confianza y serenidad

Decía hace mucho otro compatriota argentino, Valdano , que el fútbol es un estado de ánimo. Perfecto, pues, para los intereses del Sevilla a finales del mes de noviembre. El equipo lleva tres partidos consecutivos, ha ganado en moral, y ha aumentado en razones para no darle al rival mensajes equivocados. De El Alcoraz sólo se sale victorioso si no hay titubeos. El Huesca , si bien está en puestos de descenso, ya le quitó dos puntos al Atlético de Madrid. Sabe lo que hace y recuerda lo que hizo., Fue a finales de septiembre y es el mejor ejemplo que le puede poner Lopetegui a sus jugadores horas antes del encuentro ante el cuadro de Míchel . Avisaba el consejero delegado del club oscense, Manuel Torres, en estas páginas, sobre lo igualado que estaba LaLiga. Absolutamente cierto. Más aún cuando no todos los equipos juegan cada tres o cuatro días. Lo del Sevilla en esta semana ha sido para analizarlo bien: jugó el martes a 4.000 kilómetros y con temperaturas rondando los cero grados, llegó el miércoles a la ciudad hispalense, se entrenó el jueves en la ciudad deportiva y se marchó ayer a tierras oscenses. Los futbolistas no saben ni dónde están. No puede ser casualidad que muchos se despierten en el hotel y no sepan dónde duermen. ¿Rusia o Huesca? Con todo ello, y teniendo también en cuenta que el Sevilla volverá a jugar el miércoles, en esta ocasión ante el Chelsea en Nervión , parece evidente que Lopetegui probará con un once con caras nuevas con respecto a lo que puso en el espectacular estadio del equipo ruso. Eso sí, con Navas presente.

La vuelta del capitán será una de las notas más destacadas tras no poder jugar ante el Krasnodar por sanción (vio la roja en el encuentro jugado anteriormente ante los rusos en el Sánchez-Pizjuán). El palaciego volverá esta tarde a correr kilómetros con la idea de llevarse los tres puntos, seguir aumentando la buena racha y olvidar de raíz la dura derrota del equipo la última vez que visitó Huesca. Entonces, en marzo del año pasado, el Sevilla pagó las dudas del inició y salió con las orejas gachas con un 2-1 que finiquitó en el minuto 89 Chimy Ávila . Es lo que tiene tentar a la suerte o no romper el partido cuando lo tienes todo de cara. El Sevilla titubeó y el Huesca se creció en la que pudo ser una de sus victoria más celebradas en la temporada 2019-20. Hasta Pablo Machín , entonces entrenador del Sevilla y poco dado a hacer reflexiones negativas públicamente, reconoció que lo vivido en Huesca fue un despropósito por mucho que el VAR le anulara con el 1-1 un gol a Munir.

También ahora, y con el equipo de Míchel de nuevo en la máxima categoría, el equipo nervionense se medirá a un cuadro parecido: metido en descenso, con algunas carencias y marcado por no haber sido capaz de ganar aún. Los números no engañan: diez partidos jugados, siete empates y tres derrotas. Así pues, y dependiendo de la óptica con la que lo quiera mirar cada uno, también se puede decir que sólo la Real Sociedad, el Cádiz y el Real Madrid han sido capaces de tumbar al cuadro oscense. Otro apunte gira en el mismo sentido: únicamente el cuadro gaditano ha ganado en El Alcoraz en lo que llevamos de temporada. ¿Qué Huesca se verá hoy? Seguramente, el que el Sevilla quiera... A las 18.30. Para seguir creciendo, creyendo. Por Maradona, también.

Ficha de la previa Huesca: Andrés Fernández; Pedro López o Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico, Borja García; Rafa Mir, Okazaki y Ferreiro. Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Idrissi; y De Jong. Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Estadio: El Alcoraz. Hora: 18.30 Movistar LaLiga