Hansa Rostock - Sevilla FC: Los despistes que detesta Mendilibar (2-1)

La cuarta prueba del verano tuvo lugar para el Sevilla FC al norte de Alemania, en el Ostseestadion ante el Hansa Rostock , un clásico de la antigua RDA que milita actualmente en la segunda categoría germana (2. Bundesliga), donde acabó en ... la 13ª posición el curso pasado. Allí ha sufrido el cuadro de Nervión su primera derrota de la pretemporada (2-1) , después de una primera parte en la que pagó sus errores de concentración atrás y que los locales castigaron con más ritmo y sendos goles de Pröger y Bachmann . Rafa Mir sólo pudo acortar distancias en la reanudación de un partido en el que el Sevilla llevó la voz cantante del juego. Pero eso, evidentemente, no es suficiente en este deporte. Los alemanes fueron más decisivos en las áreas y, por ende, justos vencedores. Los test anteriores ante Córdoba, Ceuta e Independiente del Valle se saldaron para los de Mendilibar con más conclusiones positivas que negativas. Éste, no. Apenas se salvaron Idrissi, Delaney y Tecatito por sus ganas. Y apurando, Mir por el gol. El resto no estuvo a la altura. Y eso que el equipo que sacó Mendi era de garantías. La mejor noticia es que esto es pretemporada. La factura es de prueba. Eso sí, conviene que la planificación acelere y se aclaren cuanto antes muchas cosas.

En la minigira alemana con dos partidos seguidos en 24 horas (este domingo aguarda el Magdeburg), el técnico seguirá repartiendo minutos entre los 26 expedicionarios. De momento, su primera alineación en Rostock fue la de un Sevilla muy 'titular', que se va acercando ya a la fisonomía que puede presentar el equipo en el arranque de la competición. El vasco tiró de prácticamente lo mejor que tenía a su disposición en el Ostseestadion, teniendo en cuenta que se quedaron en Sevilla algunos pilares como Badé, Bono o En-Nesyri poniéndose a punto (los marroquíes, pendientes del mercado también) y otros futbolistas tocados, caso de Marcao, Suso y Óliver. Con todo, Mendi conformó una base de peso, ya con varios de los internacionales exprimiendo sus primeros minutos estivales. Dmitrovic ocupó la portería, con una línea de cuatro atrás integrada por Navas, Gudelj, Gattoni y Acuña. El centro del campo, de corte veterano, fue para Fernando, Rakitic y Delaney, mientras que Tecatito e Idrissi se situaron en los costados ofensivos con Rafa Mir como el hombre más adelantado. El Hansa comenzó mandón en el choque, muy enchufado, tratando de asfixiar la salida de balón del Sevilla y merodeando a Dmitrovic. Era de esperar de un rival más rodado, que comienza ya su liga el próximo fin de semana. Los diez primeros minutos sevillistas fueron nefastos y los acabó pagando con el gol local de Kai Pröger. El delantero del Hansa Rostock robó el balón tras un horrendo pase atrás de Jesús Navas a Gattoni. Encaró solo y en el mano a mano, con frialdad, batió a Dmitrovic. 1-0 y visible enfado en el banquillo de Mendilibar, que insiste hasta la saciedad a los suyos en no caer en este tipo de errores. Fue a partir de ahí cuando los de Nervión espabilaron, empezando por el propio Navas, quien, enrabietado por su fallo, tiró del equipo y metió profundidad, desbordando y colocando buenos centros. Mir tuvo el empate en sus botas tras una gran acción de Idrissi dentro del área. El 'repescado' extremo recortó y encontró en el primer palo a su compañero, pero el remate del punta murciano se marchó rozando el poste. Idrissi, y otro de los cedidos, Thomas Delaney, fueron los que lideraron la reacción sevillista junto al capitán. Ambos rozaron el gol de cabeza instantes después en otro buen servicio de Navas desde la derecha. El Sevilla ya acaparaba el balón y la iniciativa, y fue acorralando a su adversario por momentos. Las ocasiones se sucedieron en las botas de Mir y Rakitic, y a la media hora el guardameta alemán Kolke tuvo que lucirse ante otro potente disparo de Delaney. Insistente y voluntarioso el danés. Sin embargo, justo cuando mejor estaba el Sevilla, teniendo el balón y encadenando llegadas una tras otra, otro error defensivo hundió a los de Mendilibar. La acción nació en una pelota larga que cogió adelantado a todo el equipo. De nuevo Pröger (un dolor de cabeza constante para la zaga roja) inició la carrera sin oposición, superó la salida en falso de Dmitrovic y se la dejó en bandeja a Bachmann para que el centrocampista marcara a placer el segundo del Hansa Rostock. Mucho que trabajar en este Sevilla… no vale para absolutamente nada 'ser mejor' si miras al electrónico y el rival de Segunda te está cascando un 2-0. Morrocuto enfado (e in crescendo) de Mendilibar hacia sus pupilos. El Sevilla erraba precisamente en lo que más detesta el entrenador: la falta de seguridad y contundencia atrás, esa zona prohibida para el de Zaldívar. El tramo final de la primera parte no dejó sino otro susto. Dmitrovic evitó el 3-0 anticipándose bien al pase interior de Kinsombi que buscaba al omnipresente Pröger. En el descanso, tocó reprimenda y el equipo reanudó el partido en su segunda mitad con otra actitud, con los niveles de concentración hacia arriba. El único cambio de Mendilibar fue el del portero. Dmitrovic dejó los guantes a Alberto Flores. No anduvo fino el serbio en los dos goles del Hansa. El Sevilla, ahora sí, tomó el mando y no dejó aire a su rival en el segundo acto. Como poco, había que arreglar ese feo marcador. Tecatito, que ya había dejado destellos en los primeros 45 minutos, se subió también al carro de los destacados en el Sevilla. El mexicano dibujó acciones interesantes por la derecha y creó peligro. Delaney, otra vez, pudo marcar con un disparo envenenado. Su rol en Rostock, muy suelto arriba en una línea de tres centrocampistas, fue de lo mejorcito de este Sevilla. La insistencia visitante se tradujo en premio a los 64 minutos del choque. Rakitic filtró un gran balón y Rafa Mir no perdonó haciendo el 2-1. La definición del delantero sevillista fue excelente. Recibió en carrera y se la picó al palo contrario a Kolke, que nada pudo hacer ante la determinación del murciano. El gol sevillista dio paso al carrusel de cambios de Mendilibar, con Juanlu, Pedrosa y Kike Salas sustituyendo a Jesús Navas, Acuña y Gudelj. Luego también habría minutos para Pedro Ortiz, Óscar e Isaac. Ahí se fue difuminando el choque hasta su final y ya nadie movería el marcador. Mendi toma nota. La pretemporada avanza. El entrenador espera ya que lo haga también la planificación. Más que atascada. FICHA DEL PARTIDO: Hansa Rostock: Kolke, Neidhart, Rosbach, Van der Werff (Straus, m. 46), Rossipal, Dressel, Ingelsson, Bachmann (Vasiliadis, m. 63), Kinsombi, Schumacher (Breier, m. 87), Pröger (Güler, m. 63). Sevilla FC: Dmitrovic (Alberto Flores, m. 46), Navas (Juanlu, m. 63), Gudelj (Kike Salas, m. 63), Gattoni, Acuña (Pedrosa, m. 63); Fernando, Rakitic, Delaney (Pedro Ortiz, m. 76); Tecatito, Idrissi (Óscar, m. 76), Rafa Mir (Isaac Romero, m. 85). Árbitro: Bastian Dankert (Alemania): Amarilla a los locales Schumacher y Rossbach. Goles: 1-0, m. 10: Pröger; 2-0, m. 33: Bachmann; 2-1, m. 63: Rafa Mir. Noticias relacionadas Hansa Rostock - Sevilla FC, en directo: resumen, goles y ruedas de prensa del partido amistoso de la pretemporada 2023

