Gudelj: «Con Sampaoli todo volverá a su sitio en el Sevilla»

Nemanja Gudelj (Belgrado, 1991) es el único jugador de la plantilla sevillista que ha jugado todos los minutos con Jorge Sampaoli, el técnico que ha regresado a Nervión para reflotar la nave blanquirroja en un momento complicado tras la destitución de Julen Lopetegui. El serbio ... se ha convertido en el hombre de confianza del nuevo entrenador, agarrando responsabilidades tanto desde su posición natural de pivote como de central cuando el equipo se ha topado con urgencias. Pese al mal arranque de temporada, Gudelj está convencido de que el Sevilla FC va «para arriba» con Sampaoli. La visita al Bernabéu para medirse al líder de LaLiga, el Real Madrid, servirá para calibrar de verdad esa mejoría que percibe el vestuario sevillista.

Cuarta temporada de Gudelj en el Sevilla. ¿Cómo se encuentra?

Pues muy bien, la verdad; físicamente bien, jugando y, como dices, disfrutando de mi cuarto año aquí en el Sevilla, donde me siento en mi casa. Lo dije cuando llegué aquí, que ya me recibieron como una familia y sigo teniendo el mismo sentimiento que el primer día. Me siento muy feliz en la ciudad y en el club.

Nunca ha estado tanto tiempo en un club, ¿no?

Sí, es verdad. Bueno, en el primer club donde empecé desde pequeño creo que estuve unos tres años, recuerdo. Después no hay ningún club en el que haya estado tanto tiempo como en el Sevilla. Estoy encantado aquí.

Con Sampaoli estamos descubriendo una nueva arma de Gudeljj: el disparo de larga distancia. Marcó un golazo en Mallorca y contra el Valencia también se prodigó en esa faceta.

Bueno, yo siempre sabía que tenía tenía esa arma. A lo largo de mi carrera marqué casi 40 goles y creo que unos 25, mínimo, son todos fuera de área. Entonces yo sabía que tenía esa posibilidad, pero, claro, al final necesitas confianza para hacerlo y ahora la estoy teniendo.

Entiendo que ahora, con el nuevo entrenador, se anima más a ese tipo de disparos.

Llego más a esa zona del campo donde donde un jugador puede puede realizar esa acción. Con Lopetegui tenía que hacer otras cosas, me necesitaba más defensivamente y por lo tanto llegaba menos al área rival y no podía tirar. Tampoco pasa nada; hay que hacer en cada momento lo que pide el míster.

¿Y ahora se lo ha pedido Sampaoli?

No es que me lo haya pedido concretamente, pero sí que me ha dado más libertad para subir a veces; quiere que todos nosotros estemos mucho más cerca de la portería del rival y, claro, cuando estás ahí más cerca y te llega un balón con espacio libre enfrente, pues tiro.

¿Cómo vivió el golazo de Mallorca?

Con mucha felicidad. El gol fue bueno, pero estaba más feliz porque significaba el 0-1 y ganar el partido; eso es lo importante de verdad, porque todos sabemos que venimos de un tiempo bastante difícil y era muy importante conseguir la victoria en ese partido. Estoy más satisfecho por eso que por el gol. Luego lo vi en la cámara de vídeo del teléfono y me di cuenta que estaba más lejos de lo que había pensado en el campo (risas).

Usted es el futbolista de la plantilla que más ha jugado esta temporada y con Sampaoli es el único que ha disputado todos los minutos.

Siempre doy todo de mí, desde la pretemporada, y siempre digo que cuando no me toca jugar, tengo que dar todo también y estar preparado. Esta temporada es verdad que me me ha tocado jugar más que las anteriores y lo estoy dando todo; físicamente me siento muy bien, me alimento bien, descanso bien y tengo confianza, porque, claro, un jugador que lleva muchos minutos y juega muchos partidos va ganando esa confianza y el míster Sampaoli me la está dando. Siento la confianza del entrenador e intento devolvérsela en el campo.

Hubo rumores en verano de que usted podía salir.

Por mí, no era verdad. Nunca tuve ninguna noticia de eso. Yo quería seguir en el Sevilla y el Sevilla quería que yo siguiese. Así fue todo. Y así lo hablamos con con el míster, con el club y con todos. Me transmitieron que era importante quedarme y dar todo de mí. Al final, he jugado más que que la temporada anterior, pero no he cambiado mucho; siempre entro con la misma mentalidad en cada temporada. Juegue o no, intento siempre estar preparado para cuando me toque.

¿Pivote o central?

Pivote, claro. Yo me siento mediocampista y es lo que más me gusta. Me gusta jugar, tener mucho más contacto con el balón y la de pivote es mi posición original, lo que no significa que cuando tengo que jugar de central, lo hago también con mucho gusto y tácticamente sé lo que lo que necesitas tener para jugar de central e intento sacar lo máximo cuando me toca.

Hablando de centrales, ha llegado uno que parece muy bueno, Marcao.

Sí, sí, es un jugador muy, muy bueno en su en su posición, muy agresivo en defensa, de alta calidad. Marcao además tiene jerarquía; es un chico importante para el vestuario también y tiene experiencia, que es algo bueno para para este equipo. Es un jugador muy bueno.

¿Sienten que están mejorando con Sampaoli?

Sí, seguro. Estamos mejorando mucho. Aún nos faltan muchas cosas; lo decimos nosotros mismos y lo dice el míster también, pero pero vamos creciendo, nos vamos conociendo uno al otro cada vez mejor, cada día, y estamos saliendo muy bien de la situación en la que estábamos.

¿Siguen aspirando a grandes retos?

Por supuesto. Nosotros somos ambiciosos. El club es un club ambicioso y siempre queremos acabar lo más alto posible. Claro que vamos partido a partido, pero vamos mejorando, que es lo que importa y todo volverá a su sitio con Sampaoli.

Y en el parón, le espera el Mundial con Serbia. ¿Piensa en eso?

Gudelj Juan Flores / ABC

Para mí personalmente será mi primer Mundial. Es una cosa muy bonita, muy especial, pero tampoco pienso en ello porque estamos jugando cada tres días y no te da tiempo para pensar en otras cosas. Jugamos, recuperamos, analizamos el partido, el siguiente partido… y estamos así todo el rato. No te da mucho tiempo; ya cuando llegue el momento pensaremos en el Mundial. Esto es así para cualquier jugador profesional. No solo en este club, para todos es difícil. Claro que hay momentos que lo piensas cuando te preguntan por el Mundial y respondes, pero es imposible tener la cabeza ahora en eso por lo que te he dicho. Estamos centrados ahora en los partidos con el Sevilla, en recuperar, en pensar en el siguiente encuentro. Ya llegará el tiempo para poner el foco en otro lado.

Mañana, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Puede ser un buen momento para nosotros, depende como lo veas. Puedes pensar que que es un buen momento para visitar al Real Madrid en el Bernabéu y enseñar que de verdad estamos mejorando, que estamos pillando el camino para arriba. Es un partido precioso donde vamos a tener que dar el máximo, hacer muchas cosas bien y ponérselo muy difícil al Madrid. Claro que vamos allí a ganar, no vamos a otra cosa. Tenemos que estar concentrados los 95 minutos o más que dure el partido y si lo hacemos, estoy convencido de que podemos llevarnos el triunfo.

Y mientras, su hermano Dragisa, triunfando muy cerquita de aquí.

¡Sí! Él está en el Córdoba y lo está haciendo muy bien. Es central izquierdo. Un zurdo que ha empezado más tarde en el fútbol que muchos jugadores, pero yo siempre veía que él tenía esa calidad, que un día iba le iba a salir y le está saliendo ahora; él está feliz. Está haciendo un gran trabajo en el Córdoba y ojalá siga así de fuerte. Se ha convertido en un jugador importante para para el Córdoba, que tiene un buen equipo y un proyecto prometedor, y él juega un gran rol ahí. Si sigue así, va a venir su momento.

Usted está en su último año de contrato en el Sevilla FC.

Sí, éste es mi último año, pero yo estoy muy feliz aquí, como he dicho. Cuando llegue el momento de hablar con el club, lo hablaremos y lo veremos. Yo estoy feliz, pero de momento con los partidos que tenemos cada tres días es muy difícil poner el foco en otras cosas.