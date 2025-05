Guardiola: «Ya me gustaría a mí como Manchester City tener la historia que tiene el Sevilla en Europa» El entrenador del City elogió al equipo nervionense y a su entrenador, Lopetegui

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola , elogió la figura de Lopetegui: ¿Que Julen dijo que yo soy el mejor entrenador del mundo? Julen es un buen amigo, se nota en sus palabras. No estamos para ser los mejores. Si el año pasado le hubiera ganado al Madrid, el Sevilla se hubiera metido en la pelea por la Liga. Pero el Madrid le remonta a todos. Lo que le está pasando, nos pasa a todos. Le aconsejo distancia y que trate de hacer las cosas lo mejor posible«.

El entrenador del City habló del Sevilla: «Es un club con historia. Conozco este estadio. Centra Jesús, Acuña llega a la línea de fondo… Es pronto para valorar lo bueno o lo malo en tan pocas jornadas de Liga. Hay todavía 102 puntos en juego. Es un reto, queremos estar pronto en octavos porque esta Champions se va a jugar en un plis plas. Seguro que nos van a llevar al límite, hay que estar preparados desde el primer minuto porque si no es así te pasan por encima. Más que la táctica, hay que darle mucha importancia a la emoción en esta competición. Ya me gustaría a mí como Manchester City tener la historia que tiene el Sevilla en Europa".

Por último, evitó centrarse sólo en Haaland : «Los nuevos han llegado para hacernos mejores. Si nos apoyamos únicamente en Haaland… Queríamos a un buen delantero y él, lo es. Pero tenemos otros jugadores de los que no se habla tanto. Si ganamos, no lo haremos únicamente por él, aunque tenga unas características especiales. Es un chico fantástico, muy bien educado por mamá y papá».

El también español Rodri aseguró que le gustó el Sevilla ante el Barcelona: «Es un equipo al que conozco muy bien. Es un gran equipo, con un gran entrenador como Julen al que conozco muy bien. Han salido jugadores de su estructura, pero es un equipo que siempre compite muy bien. Es el primer partido del grupo y hay que comenzar bien. Los equipos españoles en casa no son nada fáciles. En mi posición está Fernando. En el centro tiene jugadores como Rakitic… Es un club completo y con buenos jugadores. Será un partido muy exigente. No han conseguido los resultados que querían, pero están bien. Los vi bien ante el Barcelona. Estamos alertados, no importa lo hecho antes. Habrá que dar lo mejor para ganar, hacer nuestro fútbol, ser agresivos y someterlos. Ante equipos como el Sevilla, hay que ser agresivos y dar un paso adelante. Ellos tienen sus armas, que son bastante«.