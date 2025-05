David Soria: «Si el Sevilla se lo cree de verdad, puede luchar perfectamente por la liga»

En medio del frenesí de Monchi en el mercado de fichajes, el Sevilla visita al Getafe el lunes (20.00) en busca de la segunda victoria de la temporada. En el bando azulón, muchos exsevillistas, empezando por su nuevo entrenador, Míchel, y siguiendo por los Sandro, Vitolo o David Sori a . Éste último atiende a ABC de Sevilla antes del choque en el Coliseum. Soria, campeón de la Europa League con los nervionenses, augura un encuentro «duro y disputado» y ve a su antiguo equipo como candidato al título de liga.

¿Qué tal está?

Bien. Estoy contento. A nivel individual también puede ser un año muy interesante. Hemos cambiado todo, que era supernecesario, y es como empezar de cero.

¿Hay un cambio muy profundo con Míchel?

Creo que es un cambio bastante significativo. Es verdad que se mantienen muchas cosas buenas que se hacían con Bordalás. Las complementamos con conceptos que quiere Míchel. Es un cambio bueno con el que creo que podemos dar bastante buen rendimiento.

¿Se ha rehecho ya el equipo de esa primera derrota, con polémica, en Valencia?

No fue un resultado justo, por las circunstancias del partido y las decisiones del árbitro. Luego nosotros no fuimos determinantes a nivel ofensivo. Pero la verdad es que las sensaciones que tuvimos en la segunda parte fueron bastante buenas y ahora hay que materializarlas en resultados.

La primera oportunidad, en casa y con público.

Los partidos en casa marcan la temporada. Ganar en casa es lo más importante. Y es verdad que será el primer partido con nuestra gente después de mucho tiempo. Va a ser un encuentro muy bonito, significativo, y en el que intentaremos ganar ante un gran rival que tiene una de las mejores plantillas de LaLiga.

La plantilla de su exequipo, el Sevilla FC.

Lo digo como lo siento. La de esta temporada puede ser una de las mejores plantillas de la historia del Sevilla FC. Tiene recursos ilimitados en todas las posiciones. Juegue quien juegue les va a dar un rendimiento muy elevado. El entrenador también puede optar por diversas alternativas de juego, con futbolistas diferentes en cada posición. Es un equipo que puede luchar por estar en lo más alto.

¿También luchando por LaLiga?

Si este Sevilla FC se lo cree de verdad, puede luchar perfectamente por LaLiga. Equipo, desde luego, tiene. Reúne todos los condicionantes para luchar… para ser campeón de LaLiga. Como el Atlético de Madrid en los últimos años, sólo tiene que mantener esa regularidad, esa constancia para estar compitiendo siempre con los grandes ahí arriba.

¿Y el Getafe?

Bueno, nosotros al final somos un equipo con una estructura mucho menor a la que tiene un club como el Sevilla FC. Nuestro objetivo es el de mantenernos en la Primera división. Y hacerlo lo antes posible. Luego, a partir de ahí, trataremos de estar lo más arriba posible. Hemos tenido años de diez, de estar peleando incluso por entrar en Champions. La lucha de la campaña pasada fue por no descender. Creo que somos un equipo que está en crecimiento, que se está estabilizando en Primera. Vamos para arriba, que es lo importante.

En lo personal, no parece David Soria, por ejemplo, un portero inferior a Unai Simón. ¿Sigue teniendo la ilusión de llegar a la selección española?

Es una ilusión que nunca se puede perder. Ir con la selección es lo más grande. Para ello hay que dar un rendimiento muy alto y muy constante, y destacar en todas las facetas que tiene que manejar un portero. En mi caso tendré este año la opción de complementar con un juego de pies más participativo que el año pasado… ello me puede favorecer con algún puntito más. Hay grandes porteros en España; la dificultad para ir es grande.

El Sevilla tiene a Bono y ha sumado ahora a Dmitrovic.

Es que la plantilla del Sevilla FC, en todas líneas, y en este caso la portería, es increíble. El que juegue dará rendimiento. Bono y Dmitrovic son dos porteros enormes, que vienen de hacer grandes campañas. Con la competencia entre ellos el gran beneficiado es el Sevilla FC.

Lo conoce bien, pero ¿le sigue sorprendiendo el trabajo de Monchi?

Realmente, sí, me sigue sorprendiendo. Parece que cuando la plantilla del Sevilla FC ya no puede mejorar más, él la sigue mejorando año tras año. Y con el mérito de que lo consigue a un menor coste del que lo hacen los otros equipos. Firma algunos jugadores que cuestan 4-5 millones y dan un rendimiento que parece que cuestan 40. Es una virtud que tiene Monchi y por eso es el mejor que existe en la dirección deportiva, y lo demuestra temporada tras temporada.

¿Cómo visualiza el Getafe-Sevilla del lunes?

Será un partido muy complicado. El Sevilla, aparte de hacerte daño con el balón, trabaja muy bien sin él. Preveo un encuentro disputado, duro. Lo va a marcar sobre todo la contundencia en las áreas. El que más acertado esté de cara a gol ganará el partido, pero también deberá ser el que mejor defienda. La contundencia en las dos áreas marcará el resultado. En los últimos años hemos dado un rendimiento defensivo muy alto y creo que para esta temporada han venido jugadores arriba de mucha calidad, como Vitolo o Sandro, que nos aportan un salto ofensivo muy alto.

¿Cómo ve a Vitolo?

Vitolo está bien. Quiere volver a recuperar el gran nivel que tuvo en el Sevilla. Sabe que sólo puede recuperarlo jugando. En los últimos años no ha tenido la suerte de hacerlo en el Atlético de Madrid, pero esta campaña parece que puede contar con bastantes minutos… pienso que puede volver a ser el Vitolo que deslumbró a todo mundo en Sevilla. Es un tío muy majo. ¿Su mala salida del Sevilla FC? Fueron circunstancias. Yo no tengo toda la información para juzgar a nadie. Fue una salida un poco complicada, traumática, con todo lo que se habló de él. Pero el que conoce a Vitolo de puertas hacia adentro sabe lo buen profesional que es. Es un tío espectacular. Es agradable tenerlo en el vestuario. Por la parte que me toca, estoy encantado.