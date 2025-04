El Sevilla FC ofrece la séptima Europa League a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

El Sevilla FC ha ofrecido el trofeo de la séptima copa de la UEFA Europa League al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una recepción oficial que ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la presidencia del Gobierno andaluz. Fue recibida la comitiva sevillista en la explanada de entrada a San Telmo por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y por el delegado de la Junta en Sevilla y su provincia, Ricardo Sánchez; y a continuación por Juanma Moreno, presidente de la Junta. El acto comenzó precisamente en esa explanada de entrada al Palacio de San Telmo donde Moreno Bonilla posó para la fotografía oficial con la copa de la UEFA Europa League, junto a José Castro, el consejo de administración del Sevilla, el cuerpo técnico de José Luis Mendilibar y toda la plantilla heptacampeona.

Posteriormente, ya en el Salón de los Espejos, comenzaron los parlamentos. Ya hemos destacado lo más interesante de los discursos de José Castro, presidente del Sevilla, y de Juanma Moreno, presidente de la Junta, pero también se dirigieron a los presentes el capitán del Sevilla, Jesús Navas, y el entrenador de Zaldivar. Además, Castro, en nombre del Sevilla, le entregó a Moreno Bonilla una camiseta con el número uno y el nombre del jefe del Gobierno andaluz, además de una insignia de oro de la entidad. Moreno Bonilla correspondió al Sevilla con un cuadro conmemorativo del triunfo en Budapest.

Jesús Navas se dirigió a los presentes y valoró que «presidente, autoridades, es un placer estar aquí hoy. Dar las gracias al míster por lo que ha hecho con nosotros este tiempo. También a los compañeros, porque todos se han partido la cara por haber salvado la temporada y haber llegado a una final y ganar este título. Decir que somos muy grandes, y que es un placer llevar a todos los rincones de Sevilla, Andalucía y España el nombre del Sevilla Fútbol Club».

Por su parte, José Luis Mendilibar advirtió que «yo me voy a enrollar tanto como el 'presi'. Agradezco al presidente de la Junta la oportunidad de ofrecer este trofeo a Sevilla y a Andalucía. Después al consejo y a la dirección deportiva de darnos la oportunidad de estar aquí estos dos meses y medio, que han pasado muy rápido y que han valido muchísimo la pena. Después, al cuerpo técnico que vino conmigo que me han ayudado a hacer lo que hemos hecho. Agradezco también a todos los empleados, analistas, entrenadores que venían del club, lavandería, utileros… Que nos recibieron con las manos abiertas y que nos han dado todo lo que hemos pedido. Y después, a los jugadores. Al final, sin ellos es imposible sacar esto adelante. La gente me dice, 'les has convencido para hacer esto y cambiar la situación'. Y yo desde el primer día lo que les decía es que son grandes jugadores, porque así lo creía. Poco a poco todo se ha ido haciendo y ha quedado un buen final. Queda un partido, pero lo grande de la temporada lo hemos hecho. Nos hace tremendamente felices hacer felices a tantísima gente que ayer vimos que estuvo con nosotros en la celebración», finalizó el preparador sevillista.