La FIFA le da la razón al Sevilla en el «caso Gnagnon»: no debe pagarle nada El futbolista francés le había reclamado al Sevilla 4,63 millones; el central puede recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo

Noticia muy positiva para los intereses del Sevilla FC la que ha conocido este viernes ABC con el fallo de la FIFA esta misma mañana en el «caso Gnagnon». Fuentes del máximo organismo mundial del fútbol han asegurado que la cámara de disputas ha resuelto a favor del Sevilla la demanda presentada por Gnagnon, y en la que le reclamaba al club nervionense un total de 4.634.131,26 de euros de indemnización por despido. El Sevilla, así pues, no debe pagarle nada. La defensa del club es todo este proceso ha estado a cargo del un equipo jurídico dirigido por el responsable de los servicios legales del Sevilla, Alberto Pérez Solano, y en el cual ha tenido una participación especial el letrado especialista en derecho procesal laboral, del despacho MA Abogados, Jaime Yélamos.

Tras despedir el Sevilla a Gnagnon por no estar en las mejores condiciones para poder desarrollar su trabajo, y basándose en el RD 1006/85, que es el que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, y el convenio colectivo del fútbol profesional, el Sevilla demostró que el central francés no tenía ningún problema para adelgazar, que era el principal motivo en sus alegaciones. Cabe destacar que antes de despedirlo, le habían abierto varios expedientes, pero el jugador fichado en verano de 2018 demostró no ser un buen profesional.

Después de una primera vista para un posible acuerdo, que se celebró en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación el pasado 30 de noviembre, no se llegó a ningún acuerdo entre ambas partes. El 25 de abril iba a ser la primera batalla, el procedimiento judicial en los Juzgados de lo Social, pero el futbolista francés, por medio de sus abogados, anunció a la otra parte que se iba a desistir de la demanda de despido planteada contra el Sevilla el mismo día del juicio, siempre con la idea de ir a la FIFA. Ahora, el organismo presidido por Infantino. A Gnagnon le cabe aún acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.