Jesús Navas y la situación que nadie quería

El recién iniciado mercado de fichajes sigue avanzando y la situación actual de Jesús Navas en el Sevilla F. C. se encuentra en una fase en la que no se puede asegurar que el capitán del equipo dirigido por Julen Lopetegui siga en la entidad a partir del próximo 30 de junio, según ha podido saber ABC de Sevilla . El lateral, que está de vacaciones desde hace un par de semanas, como el resto de sus compañeros, quería haber evitado llegar a este punto, en el que apenas quedan 22 días hasta que expire su relación contractual con la entidad sevillista. Las negociaciones entre ambas partes siguen su curso, aunque de manera muy lenta, y todos esperan poder cerrar un acuerdo antes de que la cuerda se encuentre demasiado tensa. Desde el club nervionense creen que la oferta de renovación al capitán es bastante buena, por lo que desde la semana pasada no se han vuelto a poner en contacto con los agentes de Jesús Navas, mientras que el palaciego no está de acuerdo con la cantidad a percibir y con la duración del contrato que le ha ofrecido el club que lo vio debutar como profesional y del que se ha convertido en toda una leyenda.

Desde el Sevilla entienden que Jesús Navas es un elemento fundamental tanto en el equipo que dirige Julen Lopetegui y en su esquema, como en el club, y buscarán alcanzar un acuerdo con el futbolista en las próximas fechas. Por su parte, desde el entorno del jugador creen que en caso de que el campeón del mundo no continuase en la entidad, un futbolista de sus características le costaría mucho dinero al club que preside José Castro y creen que se puede valorar mejor al internacional con España en una tesitura en la que muchos equipos se están interesando por su situación, ya que ven que avanzan los días y el palaciego sigue sin sellar a un acuerdo con el conjunto sevillista.

Mientras tanto, desde el entorno de Jesús Navas llevan la negociación con calma y sin escuchar otras ofertas por el momento. «El Sevilla FC nos hizo una propuesta, pero nosotros entendimos que era insuficiente para lo que representa Jesús Navas en el mercado y lo que representa en el propio club y estamos en los típicos momentos en los que puede pasar de todo. Es lo habitual en este tipo de situaciones. Lo normal es que se llegue a un acuerdo satisfactorio para las dos partes, ya que la voluntad de Jesús Navas es seguir en el Sevilla y sabemos que la del club es que Jesús siga muchos años vistiendo la camiseta del equipo, pero queremos que Jesús se sienta valorado. No es fácil acudir al mercado a por un lateral que juegue más de 40 partidos todas las temporadas al nivel al que lo juega Jesús Navas. Si dos se quieren, dos se casan», deslizan desde el entorno del futbolista de Los Palacios.

A pesar de que la negociación se encuentra algo estancada, ambas partes mantienen una buena relación y no ponen fecha límite para que el capitán del Sevilla F. C. renueve su contrato con la entidad sevillista y pueda seguir batiendo récords. El propio Jesús Navas, que no está escuchando otras ofertas de clubes con mayor poder económico que el club nervionense, así lo está demostrando. Cabe destacar que el palaciego ha disputado 563 partidos con la camiseta del conjunto nervionense, con el que ha ganado siete títulos: tres Ligas Europas, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Además, Jesús Navas ha sido capaz de anotar 36 tantos y ha dado 109 asistencias en un club que quiso homenajearlo hace un par de años denominando como el futbolista que más veces se ha enfundado su camiseta al estadio principal de la ciudad deportiva.

Sin Eurocopa

Ayer mismo compartía Jesús Navas una foto en sus redes sociales en las que se veía al lateral palaciego disfrutando de sus vacaciones en Isla Mágica. El capitán del Sevilla F. C. que deseaba estar concentrado con la selección española de fútbol preparando la próxima Eurocopa , que España jugará en el estadio de La Cartuja de Sevilla, y con la que ya ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, sufrió un varapalo tras no estar incluido en la lista del asturiano a pesar de su gran año.

A pesar de que en el día de ayer hubo muchas llamadas por parte de la Federación Española de Fútbol a varios futbolistas que no estaban convocados anteriormente debido al positivo por Covid-19 de Sergio Busquets, Jesús Navas continuó sin ser citado por un Luis Enrique que ya se refirió al capitán del Sevilla F. C. el día que dio la convocatoria para la Eurocopa. «Seguramente haya hecho méritos para venir y estoy seguro de que es así, pero he optado por otras opciones».