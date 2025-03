El enfado de Rakitic tras el partido: «Son inexplicables los fallos que tenemos»

La remontada del Girona en el duelo ante el Sevilla en la jornada 17 de LaLiga Santander ha sentado mal tanto a aficionados como a los propios jugadores del equipo. El conjunto blanquirrojo comenzó ganando el encuentro gracias a un gol de Nianzou en el minuto 13 y aguantó toda la primera mitad estando por delante. Una alegría que duraría poco, puesto que en cuanto se reanudó el encuentro Stuani devolvió las tablas en el marcador. Los embistes del Girona fueron constantes y el premio le llegó en el minuto 87, cuando un error del mismo Nianzou propició el segundo tanto del conjunto local .

Una vez finalizado el encuentro, Rakitic pasó por la zona flash de los medios oficiales del Sevilla para valorar el desempeño del equipo, y no fue nada sutil: «Nos hemos matado a nosotros mismos. Son inexplicables los fallos que tenemos. No hay que apuntar a nadie pero estas cosas no pueden pasar. No estamos para tonterías , hay que sacar al Sevilla de ahí y así va a ser muy complicado. No estamos para hablar ni para reír. Hay que tener pierna dura, a reventar y a tirar para delante, pero estos fallos no pueden volver a pasar. Hicimos cosas hoy para llevarnos el partido pero si te metes un tiro tú mismo... Peleamos, luchamos y estamos ahí, pero además del gol hay cosas que no se pueden aceptar. Tenemos que tirar juntos, el Sevilla tiene que estar arriba y tenemos que sacarlo de ahí, trabajando y callando la boca».

También dio su versión, sensiblemente enfadado, Jesús Navas : «El equipo se ha puesto por delante, que era lo más difícil, y luego se nos ha escapado. Tenemos que mirarnos cada uno y remar todos juntos. Después del empate hemos tenido oportunidades para hacer el segundo. No lo hemos hecho y ellos sí. Así es complicado. Hoy era un día importante para seguir en ese crecimiento y se nos ha escapado», lamentó el sevillista.

