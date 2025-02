Elche - Sevilla FC: A defender el liderato ante un equipo que sabe ganar al Sevilla

Sigue el Sevilla FC su andadura en LaLiga Santander . En esta tercera jornada visita al Elche en un estadio que la pasada temporada le dio quebraderos de cabeza después de caer allí en su peor momento, justo tras la eliminación de la Copa del Rey ante el Barcelona y antes de la de la Champions ante el Borussia de Dortmund. Pero con el inicio de una nueva campaña aprender de los errores del pasado y no dejar que el Martínez Valero se convierta en un fortín inexpugnable. Además los sevillistas llegan con mejor ánimo, siendo los primeros de la clasificación con dos victorias seguidas y dos porterías a cero. En este reforzado Sevilla las bajas de estos dos primeros partidos no han afectado al juego ni a los resultados, por lo que esta tarde en el once de Julen Lopetegui, en el que no estarán Lucas Ocampos y Óliver Torres que aún están recuperándose de sus lesiones, ni Jules Koundé que no ha viajado con el equipo, contará con las tablas suficientes para plantar cara al conjunto de Fran Escribá .

El cuadro ilicitano sólo ha sumado un punto en este inicio del curso en su empate de la primera jornada contra el Athletic Club en casa, la pasada semana perdió por la mínima contra el Atlético de Madrid en el Wanda metropolitano, el único junto a los de Nervión que ha ganado los dos encuentros disputados hasta el momento. Con el partido de la pasada temporada como ejemplo, los franjiverdes buscarán volver a plantarle cara a un equipo que si ya el año pasado se postuló para el título liguero este año no será menos, así lo destacaba Fran Escribá ayer en rueda de prensa. El técnico valenciano recupera al lesionado Piatti y vacía la enfermería y además podrá contar con sus dos recientes incorporaciones Mascarell y Benedetto , este último con una curiosa anécdota con uno de los fichajes sevillistas. El argentino del Elche jugaba en Boca Juniors cuando Gonzalo Montiel lo hacía en River Plate en la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid. Benedetto adelantó a su equipo y en la celebración chocó con el ahora sevillista e hizo una especie de burla, finalmente los de River ganaron 3-1 y la imagen se transformó en viral. Esta tarde podrían volver a verse las caras como rivales aunque en un partido menos emocional que un derbi argentino, ya que el sevillista podría debutar con su nuevo equipo después de haber completado su primera semana a las órdenes de Julen Lopetegui.

También podría contar el de Asteasu con el recién incorporado Thomas Delaney que aunque sólo ha trabajado con el grupo dos días el preparador vasco señaló a los medios que «ha llegado en muy buenas condiciones y ha hecho una buena pretemporada. Estamos pendientes del tema del transfer, pero si llega, será parte de los convocados», esa convocatoria no se relevó al cierre de la edición por lo que hasta poco antes del partido no se sabrá si efectivamente el danés entra en el equipo. Sí trascendió la ausencia del francés Jules Koundé en la expedición, ya que estaría pendiente de su futuro lejos del club de Nervión. Lopetegui también confirmó las bajas de Ocampos de quien señaló que la lesión está durando «más de lo que deseábamos» y de Óliver que sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió en la pretemporada. Pero además el entrenador apuntó que había varios jugadores con molestias.

Con este panorama de bajas confirmadas, el primero de los dilemas es quién será el compañero de Diego Carlos en el centro de la zaga. Por lo visto en la pretemporada Karim Rekik parece ser la opción más probable pero también tendría la opción de que Gudelj o incluso Montiel formasen pareja con el brasileño. Lopetegui, muy habituado al esquema 4-3-3, ha apostado en estos primeros partidos en los que ha tenido bajas considerables por dos sistemas diferentes, e incluso para subsanar la baja de Koundé podría optar por alinear a tres defensas Navas, Diego Carlos y Acuña, y poner el grueso en el centro del campo con dos perfiles de jugador más defensivos apoyando a la zaga como son Fernando y Jordán, Suso, Rakitic y Óscar.

En cualquier caso, y visto en los dos primeros partidos, el equipo está preparado para sea quien sea el que juegue el rendimiento sea máximo y no defraude a los aficionados que esperan que el equipo de un salto de calidad gracias a las mejoras hechas en la plantilla en lo que va de mercado y a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días. En frente tendrán un rival que ya sabe lo que es ganarle al Sevilla de Lopetegui y como el propio técnico advierte «nos ganó el año pasado, y bien. Ha mejorado en esta temporada. El equipo está jugando con un sistema distinto, pero con una esencia parecida. Esperamos a un equipo físico, difícil y con recursos. Tenemos que prepararnos muy bien para tratar de superar al Elche».