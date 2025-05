Eibar - Sevilla: Buscador de ventura

La sensación que transmite este Sevilla es la de un equipo que crece y se hace cada vez más competitivo. Va limando sus errores, ganando en solidez y concentración defensiva, y arriba percute con severo peligro para encontrar los goles. Lopetegui y su plantel aprenden en la victoria, pero también se hacen mejores a través de los tropiezos pasados, laminándolos para siempre. El entrenador tenía claro que no se iba a repetir lo que le ocurrió al Sevilla en su anterior visita a Ipurúa , cuando los locales remontaron dos goles en contra para terminar ganando el partido 3-2, así que puso todos los cortafuegos necesarios en su planteamiento e hizo valer desde el principio la incontestable superioridad nervionense.

Son los secretos de los más grandes en un fútbol igualado y ultraexigido por las particularidades de la pandemia y en el que cae al foso quien se duerme lo más mínimo. El Sevilla está convencido de lo que quiere y busca sus objetivos desde el máximo compromiso colectivo e individual, táctico y físico . Tumbó al Eibar porque se empeñó en hacerlo casi todo bien. Abrazó el triunfo con un tanto de penalti de Ocampos en la primera mitad y otro de Joan Jordán en la segunda. Nunca perdió la seriedad atrás. La lección estaba más que aprendida. Y, sobre todo, supo manejar la suerte a su voluntad . ¿Cómo? De la única manera que puede hacerse: si el VAR te 'birla' un penalti, hay que seguir atacando. Con más fuerza si cabe… para que llegue el premio. O para que la siguiente acción polémica caiga de tu lado. Y así fue. Para encontrar la suerte hay que buscarla como lo hace el Sevilla, que ha pasado la noche como tercero en la tabla y soñando con cosas muy gordas en todos los frentes competitivos que tiene abiertos.

En la sobremesa guipuzcoana, el cuadro de Lopetegui exhibió personalidad desde el comienzo. No pudo evitar, eso sí, toparse a los ocho minutos de juego con la enésima lesión de Acuña . El argentino se rompió y Rekik tuvo que ocupar el costado izquierdo de la defensa a las primeras de cambio. Tampoco salió de la caseta tras el descanso el ocupante de la otra ala, Jesús Navas , colapsado y resiliente con su dolor. El capitán no va a parar, ni se va a rendir. Dejó su sitio en el campo a Aleix Vidal , a la postre asistente en el segundo gol. El catalán ha demostrado que es una pieza más que válida y se apunta a lo que haga falta. No está teniendo suerte el Sevilla con sus laterales titulares, pero, por trabajo y fe (qué cosas) la ha encontrado con Aleix.

Otro que no acabó el partido por lesión, en el bando local, fue el portero Marko Dmitrovic , en los focos ayer porque tiene un preacuerdo con el Sevilla para la próxima temporada. Encajó los dos goles de la tarde antes de cederle los guantes a Yoel. Y estuvo en las fotos de la discusión. A los 20 minutos, el meta serbio salió al despeje y se llevó por delante a En-Nesyri. Sánchez Martínez decretó penalti, pero tras consultar el monitor del VAR se retractó y privó a los sevillistas de la pena máxima. Apoyó su decisión en que el portero tocó la pelota antes de arrollar al marroquí.

El Sevilla no invirtió su valioso tiempo en lamentaciones. Lo que el videoarbitraje le quitó se lo devolvería poquitos minutos después, gracias a la perseverancia y al formidable estado de forma de su pichichi liguero. El VAR volvió a llamar a filas al árbitro para constatar como Bigas soltó una incomprensible patada al aire que terminó impactando sobre En-Nesyri dentro del área. Penalti sin discusión. Infalible y sin interpretaciones aquí la tecnología. Lucas Ocampos lanzó y engañó a Dmitrovic para establecer el 0-1 en el marcador. El Eibar sacó alma de jabato para intentar igualar con un remate al poste de Kike García al filo del descanso y dos grandes ocasiones del cedido Bryan Gil y Pedro León en el segundo acto, pero sólo llegó la sentencia sevillista gracias a una excelente internada de Aleix Vidal que culminó Jordán en el 0-2 . Este Sevilla es de acero. Lanzado. Dueño de su «suerte» .