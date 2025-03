En directo, la rueda de prensa de Julen Lopetegui previa al Sevilla FC - Bayern de Múnich

Poco más de 24 horas para que el Sevilla FC dispute su duodécima final europea ante el Bayern de Múnich , que es el gran favorito para la Supercopa de Europa que jugarán ambos equipos en el Puskas Arena de Budapest a partir de las 21.00 .

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui , se ha llevado a todos sus efectivos a la capital de Hungría para poder alinear a los once jugadores que estime oportuno, ya que en principio el preparador de Asteasu no cuenta con ninguna baja. En total, hasta 25 jugadores sevillistas se han desplazado en la expedición hasta Budapest para del debut de esta temporada.

Sigue con Orgullodenervion.com a partir de las 18.15 la rueda de prensa del técnico vasco en la previa del encuentro:

El alcalde de Budapest dice que no debería haber espectadores en la Supercopa

Ocampos: "No digo que vayamos a ganar 3-0, pero vamos a competir como siempre"

Lopetegui: "Nos mueve la ilusión de volver a competir. El Bayern es un equipo como el que creo que hace muchos años que no aparecía uno en Europa"