El descanso necesario para un Sevilla que ya lleva 43 partidos

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, comenzará la semana con entrenamiento bastante tranquilos y con alguna actividad de juego para que sus jugadores, los que no irán con sus selecciones, puedan descansar algo. Desde que comenzara la temporada 2020-21, el Sevilla ha jugado un total de 43 encuentros . Aún queda por jugar diez encuentros de LaLiga.

Ante el Atlético, el Sevilla jugará el domingo 4 de abril a las 21.0o horas; después, el Sevilla visitará Balaídos para enfrentarse al Celta el lunes día 12, también a las 21.00 horas.

De esta forma, y por fin, tendrá el equipo de Lopetegui tiempo para preparar el encuentro ante el Celta como merece. Hay que recordar que el propio Lopetegui se mostró contrariado hace unos días por decidir LaLiga que el duelo ante el Valladolid se jugara el sábado, y no el domingo: «Nadie ha sabido explicarme por qué no nos ponen el partido el domingo. Podíamos jugar el domingo. Lo hemos perdido. Nos han dado argumentos sin fundamento. Es una opinión personal. No es justo. Podíamos jugar el domingo, no lo llego a entender. No hay ningún argumento. El club ha transmitido lo que la liga debería haber hecho sin pedir nosotros nada. No hay ningún argumento, ninguno. Es un daño gratuito al Sevilla, y al sevillismo«.

Lopetegui fue a más: «Cuando no hay alternativas, lo entiendes. Podíamos haber jugado el domingo. No lo puedo entender. Lo digo a título personal. Como entrenador del Sevilla. Nadie me lo puede explicar. Se podía evitar . Y podíamos tener 24 horas más. No nos lo merecemos. Hemos jugado la supercopa de Europa, la Champions, las semifinales de la Copa...«.