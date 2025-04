Derbi Sevilla - Betis: resumen, resultado y mejores jugadas (0-0)

07:00

00:05 José Luis Mendilibar, desde la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán: "En el segundo tiempo, el partido ha cambiado. Hemos llegado, hemos rematado, ellos no han llegado al área ni ha rematado a portería... Solo nos ha faltado acierto. Lo que otras veces hemos metido, hoy no lo hemos podido hacer. Por eso nos vamos con cero a cero. Después de haber jugado hace tres días, hemos acabado muy bien el partido. En ese tramo de la última media hora, hemos sido muy superiores a ellos". La opinión de Pellegrini sobre el partido: "Siempre vemos distintos partido". Un nuevo once con rotaciones: "Llevamos así desde que llegué. En cuanto ha habido partidos cada tres o cuatro días, hemos cambiado ocho o nueve jugadores. Tal y como veo el fútbol, es la forma de poder llevar todo esto. Si no, desgastaríamos a mucha gente y terminarían lesionándose. Nos está saliendo bien. Hoy ha sido un puntito, no han podido ser los tres. En general, lo estamos llevando bien. Lo bueno de esto es que está todo el mundo metido del equipo. Todos se sienten importantes y eso gusta, para el entrenador y para ellos mismos". La entrada de Miranda sobre Navas: "Sí, me he asustado. Y me ha extrañado que el árbitro directamente no saque la roja. Es el VAR. Le he dicho al linier que son peores árbitros con el apartado que tienen en Madrid. Y nada. Es increíble que se lo tengan que decir desde el otro lado. Si hasta su jugador estaba medio asustado y sabía que le iban a expulsar. Sabe que ha hecho una entrada muy dura y sabía que no podía quedar así. Entonces, me extraña mucho que los árbitros no actúen directamente". Precaución antes de la final: "Trato de que quien juegue esté al cien por cien, que no tenga ningún problema. Así tendrá más difícil poder lesionarse. Si el miércoles saco a mucha gente que ha jugado hoy y, de nuevo, los saco el próximo sábado, lo normal es que se lesionen. Hoy Jesús, la mala leche que tenía, será porque se ha asustado por la patada y porque estaba pensando en esa posible final. Esto es fútbol y te puedes lesionar jugando o entrenando. Al final, hay que competir. Yo creo que hay que competir de verdad. Si compites de mentira es cuando te lesionas". La lesión de Óliver Torres: "Él ha notado algo. Creo que no es nada, él también lo decía. Esperemos que se haya retirado a tiempo. Creo que ha sido así. Lo normal es que el miércoles no esté. Si solo es el miércoles, tenemos más días hasta la fina para recuperar a la gente". La intensidad de los últimos minutos: "Esperaba el arreón final. La gente que vas sacando están disputando también los partidos a tope. Tienen ganas de jugar, no quieren quedarse en e banquillo esperando la final. Les das diez minutos y compiten. Entonces, sí esperaba la posibilidad de ese arreón final y de poder ganar el partido en esos últimos momentos". La sanción de Acuña de cara a la final en Budapest: "Creo que han reclamado algo, una tarjeta amarilla. Pero da igual que reclamen. Si sacan una amarilla por pérdida de tiempo, y el árbitro redacta más o menos bien el acta, será muy difícil de poder quitársela. Estamos perdidos a lo que diga el árbitro, está claro".

23:52 Rodri, en declaraciones a los medios del club verdiblanco: "Hay poco futbol en los derbis, son partidos difíciles y el empate es bueno. La defensa ha estado muy bien. Ahora hay que hacer bueno el punto en casa con nuestra gente. Ya verás como certificamos el sello a Europa".

23:51 Karim Rekik, en el plató de Sevilla FC TV: "No sé muy bien a qué sabe el empate. No ha sido el partido más bonito de los dos equipos. Solo faltaba un gol. Durante un mayor tiempo en el partido hemos estado mejor. Al final, cero a cero. Ya está". Balance del partido: "En la segunda parte tuvimos más oportunidades para marcar; especialmente, cuando tenían un jugador menos. Empujamos más y más, solo faltó el gol". La entrada de Miranda a Navas: "He visto la jugada en directo. Sabía que era roja. Creo que está bien. Tocado, pero bien. Ojalá no tenga nada grave". La carga de minutos: "Hay compañeros que han jugado muchísimos más partidos. Somos humanos y claro que afecta. Vamos partido a partido. Hoy hemos estado mejor que el Betis, solo ha faltado el gol". La afición, volcada: "Cuando hemos llegado en el autobús fue una locura. Otra vez, como ante la Juventus. Eso es espectacular. Cuando lo ves, vas al doscientos por ciento de energía. Lo que resta de temporada: "Tenemos ahora al Elche y al Real Madrid. Son buenos partidos, para disfrutar todos. Vamos a intentar ir a Europa por LaLiga. Luego, tenemos la final. Como decimos en Holanda, seria la cereza de la tarta".

23:45 Ramón Planes, director deportivo del Real Betis, en declaraciones a DAZN. Sobre las expulsiones del Betis esta temporada: "Extraña porque es un equipo que siempre intenta buscar la portería contraria. Es un equipo ofensivo que trata bien el balón por su filosofía de juego".

Valoración del derbi: "Ha sido un partido intenso, sabíamos que veníamos a un campo complicado. El equipo ha competido bien, estamos en buena línea. Partido tenso como suelen serlo este tipo de encuentros. Me quedo con lo bien que ha competido el Betis". Mercado: "El primer objetivo es acabar la temporada consolidado en posiciones europeas. Habrá tiempo para hacer las cosas bien en el verano y crecer como club y equipo".

23:44 Alex Telles, desde la zona mixta del Sánchez-Pizjuán, ante los medios oficiales del club: "Salimos con sensaciones diferentes. Jugamos mejor, tuvimos oportunidades, un jugador más al final... Teníamos la sensación de poder salir con los tres puntos, pero los jugadores damos lo máximo en cada partido, cada tres días". El papel de la afición: "Esto es fenomenal. Antes de entrar en el campo hablábamos de que íbamos a sacar fuerza de la afición. Lo sentimos desde el calentamiento y durante todo el partido. No solo hoy, en todos los partidos que jugamos en casa y fuera. Por eso estamos llegando también a los objetivos". Las decisiones arbitrales: "Esto es el fútbol. Nosotros, los jugadores, tenemos que centrarnos en el juego. Los árbitros tienen su trabajo. La jugada con Jesús, la mía de la primera parte... Son cosas que pasan, pero no pueden quedar impunes. Ahora, a pensar en el Elche. A descansar y ya está". En lo personal: "Creo que he estado bien. Marcos (Acuña) y yo hablamos y nos ayudamos mucho. Juegue quien juegue, gana el Sevilla. Me encuentro bien, con confianza. El equipo em da mucha confianza y me encuentro bien par ayudar al Sevilla al máximo".

23:39 Pellegrini, en sala de prensa: "Lo que nos interesa es que el Betis llegue a Europa. Quedaría más amargado si le ganamos los dos partidos y quedamos el 14 ó el 15 Es importante el punto. Fuimos mejores en el primer tiempo, si bien no tuvimos ocasiones claras. En el segundo emparejó el partido el Sevilla y con uno más defendimos ellos muy bien. El Sevilla reemplazó ocho o nueve jugadores, así que cansancio físico no tenían. Tenían una mentalidad ganadora jugando en su estadio y no pudieron ganar".

Europa: "El punto es muy bueno para nosotros. Jugamos contra un equipo de Champions quince minutos con uno menos, que es una ventaja que no se puede dar. Lo encuentro bueno porque mantenemos ocho con ellos, le hemos sacado uno más a Girona y estamos más cerca el objetivo. Siempre que no hacemos goles queda la sensación de haberlo podido hacer mejor. Si bien no metimos gol, tampoco concedimos". Abner y Carvalho: "Lo de Abner es más un calambre y esperamos que esté para el próximo partido. Ya veremos cómo planteamos el choque del miércoles viendo la recuperación de los jugadores". La expulsión de Miranda: "No he visto la jugada, pero creo que es expulsión. El VAR es para ayudar al árbitro, que quizá no captó la gravedad de la jugada. Si es roja, el VAR tiene que decirle que vaya a verlo. Creo que es el procedimiento correcto. Lo que critico es que no vaya a verlo en decisiones importantes con la velocidad a la que se juega. Estuvieron bien el árbitro y el VAR".

23:36 Ayoze, en declaraciones a los medios oficiales del Betis: "Nos ha faltado tomar mejores decisiones arriba, sobre todo en la primera parte, en situaciones a la contra Nos faltó, quizá, el último pase, pero controlamos el partido en varias facetas y creo que el empate es lo justo".

Expulsión: "Si, tras la expulsión tuvimos que juntarnos y sufrir en los últimos minutos. Había que defenderse, estar juntos, sufrir. Hay que hacer bueno ahora el punto contra el Getafe". Virtualmente en Europa: "Tenemos que recuperar, descansar y el miércoles nos espera otra batalla, en casa. Un escenario perfecto para certificar el objetivo principal".

23:36 Ivan Rakitic, en el plató de Sevilla FC TV: "Pelamos bien hasta el final. Una pena no haber conseguido los tres puntos, pero es otro día en el que podemos estar orgullosos por lo que ha hecho el equipo". Incansable a por la victoria: "Una vez más, hemos ido hasta el último minuto a por los tres puntos. Hicimos mucho para conseguirlo. Duele que sea solo un punto, pero el trabajo fue muy positivo. Tenemos que salir igual desde el minuto uno, no solo en la segunda parte". La dinámica del Sevilla en el tramo final: "Vivimos para estos momentos. El equipo está muy bien. Ya habrá bastantes días a final de temporada para descansar. Estamos haciendo muchas cosas bien y tenemos que seguir en esta línea hasta final de temporada". La expulsión de Miranda y la intervención del VAR: "Nunca quiero decir que un jugador, cualquiera, hace una entrada fea queriendo. Siempre hay la intención de jugar el balón, pero no sé... No entiendo cómo para una decisión así se necesita al VAR. Ha venido Miranda en el túnel y ha pedido perdón. Está bien. El VAR está para ayudar, no para tomar decisiones. Espero que a Jesús no le duela demasiado. Conociéndole, eso solo el va a picar más para estar lo antes posible". El homenaje con Kanouté: "Ha sido increíble, ver a Kanouté después de mucho tiempo. Todos sabemos lo que significa, y más para lo que hemos podido compartir vestuario con él. Me ha alegrado muchísimo. Le doy las gracias por haber venido y al club por es gran detalle. Y a nuestra gente, por acompañarme en un día tan bonito". Sus números con el Sevilla: "Todos saben lo que siento por el Sevilla, por la ciudad, por la gente... Nunca me pude imaginar cuando llegué hace doce años que iba a alcanzar estos números".

23:27 José Luis Mendilibar, en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán, ante los medios oficiales del club: "El primer tiempo ha sido más igualado, sin grandes ocasiones ni por su parte ni por la nuestra. En el segundo tiempo se ha abierto un poco más el partido y ahí sí hemos sido superiores. Hemos hecho algunas ocasiones de gol, pero nos ha faltado ese último remate. Sumamos un punto, aunque hubiéramos preferido los tres. Creo que ha sido un buen partido, en general". Méritos para ganar: "Por ocasiones y por el segundo tiempo, quizás hayamos estado mejor, pero si no haces gol...Hasta ahora hemos hecho bastantes goles, hoy nos ha faltado eso. Hemos tenido alguna ocasión, pero no la hemos materializado". La acción de Miranda ante Navas: "Hay dos cosas. Primero, creo que el jugador ha ido de mala leche. El jugador estaba por detrás y tenía una cara de susto que sabía que lo iban a expulsar. Y lo segundo, que no entiendo a los árbitros. ¿Cómo le saca amarilla a esa entrada y le tiene que decir el VAR que es roja? Son cosas que clarísimas. Se lo he dicho al linier, que el VAR les hace peores árbitros". Lo que queda de temporada: "Competir cada tres días. Es lo que nos queda. E intentar sumar el mayor número de puntos posibles y llegar lo más arriba posible. A ver lo que pasa".

23:21 José Luis Mendilibar, en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán, ante los micrófonos de DAZN: "¿Rakitic dice que me quede? No sé si tiene tanta fuerza como para decírselo al club (se ríe). Vamos a terminar esto de la mejor manera. Tenemos tres partidos de LaLiga y una final. Vamos a ver qué pasa". El desgaste de los partidos: "Vamos a seguir igual con el desgaste. Intentamos cambiar a gente entre una alineación y otra. Lo demás es competir. Ahora mismo, al fuerza mental es más importante que el físico. Si todos estamos, competiremos. Hoy hemos competido y hemos estado más cerca de ganar que el Betis. Estoy contento por los chavales". Balance del derbi: "Hemos tenido un poco de precipitación. Demasiadas ansias de hacer gol, queríamos llegar muy rápido. Lo que otras veces hemos metido; ahora, no. Me quedo con el esfuerzo. Hemos estado mejor que ellos, antes y después de la expulsión. Nos ha faltado esa pizquita de acierto" Disfrutando en el Sevilla: "Otras veces he estado nervioso antes de los partidos. Pero este año, nada más llegar aquí, nos sentimos con la confianza de que tenemos buenos jugadores y de que vamos a tener opción de ganar el partido. En ese sentido, me encuentro bastante cómodo"

23:13 Pellegrini, en declaraciones a DAZN: "El punto me pareció muy bueno. Jugamos los últimos quince con uno menos, lo que es mucha ventaja para un equipo como el Sevilla. En el primer tiempo hemos sido mejor que ellos, sin opciones claras, en el segundo ha estado más equilibrado y en los últimos quince minutos defendimos muy bien. El punto me parece muy bueno, ellos necesitaban más los puntos que nosotros. Es bienvenido teniendo en cuenta los últimos quince minutos, que jugamos con uno menos".

El cambio de Luiz Henrique: "Ha sido pensando en la amarilla. Es un ambiente especial, él no tiene experiencia en derbis de aquí. No quise arriesgar, pero el expulsado vino al final por otro lado". El rendimiento de los centrales: "Han sido muy importantes durante los 97 minutos. Ellos tiran muchos centros con jugadores importantes dentro del área. Los dos laterales evitaron bastantes centros y cuando pudieron centrar se encontraron con los centrales o con Guido. Muy contento con el rendimiento defensivo". Europa, muy cerca otra vez por tercer año seguido: "Un gran orgullo estar tres años en Europa, si lo conseguimos finalmente. Nos queda poco para lograrlo. Antes nunca lo hizo el club y me produce una gran alegría por los hinchas de Betis. Gran parte de ese logro ha sido con el apoyo de la hinchada y con el espíritu del grupo, la ambición y sus ganas. Eso nos ha permitido, ojalá, jugar otro año en Europa. Año complicado por las derrotas en la Supercopa y la Copa del Rey, pero el carácter del equipo nos ha permitido recuperarnos para disputar esa plaza para Europa".

23:05 Ivan Rakitic, pie de campo, ante los micrófonos de DAZN: "El empate nos sabe a poco. Queríamos un poquito más al final. Llevamos toda la temporada hablando de lo mismo y no ayudaría seguir hablando de decisiones que no se entienden. El VAR está para ayudar, no para solucionar cosas. Es una pena. Pero lo dimos todo hasta el final. Quisimos más que ellos. A seguir en esta dinámica, que estamos muy bien". Las quejas hacia el VAR: "Es difícil de explicar. No entendemos muchas veces la función del VAR. La roja, si lo necesitas para eso, cuesta mucho. Un poco más y le parte la pierna. Tenemos que protegernos entre nosotros. Eso no puede pasar". El cambio de cara del Sevilla: "Hay que felicitar a nuestro míster y al cuerpo técnico. Han sido capaces de sacar nuestra mejor versión. Tenemos un ambiente muy bueno. No es que antes no haya sido así. Es complicado de explicar. Él ha sido muy claro desde el primer día". La continuidad de Mendilibar: "¿Si me gustaría? Por supuesto. Tiene le cariño y el apoyo de toda la plantilla, de la afición y de todos los que tienen al Sevilla Fútbol Club en el corazón. Ojalá seguir de esta manera. Si todo termina como queremos, creo que no habrá dudas"

23:03 Sergio Canales, a pie de campo, ante los micrófonos de DAZN: "¿Ambiente caldeado? Lo normal. A estas alturas de la temporada es lógico. Ha sido un partido muy disputado. El empate es justo". La lucha por Europa: "La intención era venir a ganar, certificar el objetivo de la Europa League. Pero bueno, es un punto importante. El empate es justo, pero para ganar tendríamos que haber hecho un poco más". La falta de ocasiones: "En muchas fases hemos llegado bien a tres cuartos, pero nos ha faltado tranquilidad. Hay que seguir mirando hacia adelante. El miércoles tenemos otro partido importante en casa para cerrar la clasificación". El último derbi de Joaquín: "Se merece una victoria en cualquier partido"

22:55 ¡FINAL! Empate a cero entre Sevilla y Betis en un derbi que subió de intensidad en los últimos minutos. Tuvieron los locales las mejores ocasiones y apretaron en los instantes finales, cuando los verdiblancos estaban con uno menos tras la expulsión de Miranda. Al final, un punto para cada equipo

90+6' Min. 90+6 (0-0): Mal control de Lamela en el área; despeja el Betis

90+4' Min. 90+4 (0-0): Sale al corte Guido Rodríguez ante Lamela, propiciando el córner a favor del Sevilla

90+3' Min. 90+3 (0-0): ¡¡¡Uyyyyyyyyy!!! Testarazo de En-Nesyri que bloca Bravo por abajo

90' Min. 90 (0-0): Se añadirán siete minutos de tiempo extra

90' Min. 90 (0-0): Falta de Rakitic sobre Joaquín

89' Min. 89 (0-0): Se reanuda el encuentro. El Betis afronta los últimos compases de partido con uno menos

88' Min. 88 (0-0): Se calienta el ambiente sobre el terreno de juego. Hay movimiento en ambos banquillos y el árbitro trata de poner calma. Se duele Navas de la dura entrada de Miranda

87' Min. 87 (0-0): ¡Roja directa para Miranda! Gil Manzano rectificó su decisión tras acudir al VAR, después de que el lateral fuera con todo ante Jesús Navas

86' Min. 86 (0-0): Amarilla para Miranda tras una dura entrada sobre Jesús Navas. Se forma trifulca entre los jugadores de ambos equipos. Gil Manzano acude al VAR

85' Min. 85 (0-0): ¡¡¡Uyyyyyyyy!!! Se le fue a Lamela el remate después de recibir un pase de cara de En-Nesyri. Se la acomodó el argentino, pero el disparo se marchó fuera

84' Min. 84 (0-0): Falta de Juanmi sobre Jesús Navas

83' Min. 83 (0-0): Centro de Acuña desde la izquierda al que no llega En-Nesyri; despeja la defensa del Betis

83' Min. 83 (0-0): Amarilla para Paul por una entrada sobre Pape Gueye, cuando el senegalés le ganó el balón

82' Min. 82 (0-0): Últimos dos cambios en el Sevilla. Se marchan Montiel y Alex Telles, sustituidos por Jesús Navas y Acuña

80' Min. 80 (0-0): Pellegrini realiza sus dos últimos cambios. Se marchan Canales y Abner, lesionado; sustituidos por Joaquín y Miranda

79' Min. 79 (0-0): Pape Gueye impide la internada en el área sevillista de Abner

78' Min. 78 (0-0): Falta de Lamela sobre Abner; se duele el brasileño sobre el césped, que parece que no podrá continuar

77' Min. 77 (0-0): Error de Montiel en el área, que dejó pasar el balón teniendo por detrás a Ayoze. No lo esperaba el canario, quien no llegó a rematar el balón en el segundo palo

73' Min. 73 (0-0): Contragolpe del Sevilla que termina con Lamela buscando el centro y el balón marchándose a córner

71' Min. 71 (0-0): También hay cambio en el Betis. Se marcha William Carvalho, lesionado, y entra Paul

70' Min. 70 (0-0): Mueve el banquillo Mendilibar. Se marchan Papu Gómez y Rafa Mir, sustituidos por Bryan Gil y En-Nesyri

70' Min. 70 (0-0): Se echa William Carvalho al suelo; entran las asistencias del Betis para atender al portugués

69' Min. 69 (0-0): Centro de Abner que repele Montiel

69' Min. 69 (0-0): Falta de Pape Gueye sobre William Carvalho

68' Mn. 68 (0-0): Disparo lejano de Ayoze que repele Rekik

66' Min. 66 (0-0): Falta de Rafa Mir sobre Sabaly

65' Min. 65 (0-0): Segundo cambio en el Betis. Se marcha Borja Iglesias y entra Juanmi

64' Mn. 64 (0-0): ¡¡¡Uyyyyyy!!! Doble llegada del Sevilla, topándose en ambas ocasiones con Bravo. Primero fue Suso y después Papu Gómez

61' Min. 61 (0-0): Centro de Alex Telles y remate de cabeza muy desviado de Lamela que no llega a ver portería

60' Min. 60 (0-0): Se cumple el primer cuarto de hora de la segunda parte con un guion muy parecido al de la primera, con ambos equipos trabados en ataque. El Sevilla está llegando algo más tras el descanso, aunque sin demasiada claridad

59' Min. 59 (0-0): Falta de Suso sobre Sabaly

56' Min. 56 (0-0): Remate desviado de Pape Gueye, que se sumó al ataque para recibir un pase de Papu Gómez

55' Min. 55 (0-0): Falta de Rafa Mir sobre Luiz Felipe

55' Min. 55 (0-0): Presión de Alex Telles ante Rodri que hace que el jugador del Betis pierda el balón por línea de fondo

51' Min. 51 (0-0): Disparo de Papu Gómez tras una jugada individual que despeja Pezzella. Balón a córner para el Sevilla

51' Min. 51 (0-0): La asistencia a este Sevilla - Betis es de 41.392 espectadores

49' Min. 49 (0-0): Primer cambio en el Sevilla. Se marcha Óliver Torres, lesionado, y entra Suso

48' Min. 48 (0-0): Pide el cambio Óliver Torres, que se echa al suelo. No puede continuar el extremeño

48' Min. 48 (0-0): Disparo de William Carvalho desde la frontal que no coge recorrido y choca en Montiel

47' Min. 47 (0-0): ¡¡¡Uyyyyyyyy!!! Remate de Rafa Mir tras cazar un centro de Papu Gómez, pero el disparo del delantero tocó por fuera de la red

22:02 ¡¡¡Comienza el segundo tiempo!!! Ha habido un cambio en el Betis. Se ha marchado Luiz Henrique y ha entrado Rodri

21:47 Descanso. Jugadores a vestuarios. Primera parte con llegadas, pero sin apenas ocasiones. Sevilla y Betis empezaron este derbi con una altísima intensidad que se fue diluyendo con el paso de los minutos.

45+1' Min. 45+1 (0-0): Amarilla para Rekik por cortar un pase hacia Borja Iglesias con la mano

45' Min. 45 (0-0): Se añadirá un minuto de tiempo extra

45' Min. 45 (0-0): Falta de Ayoze sobre Óliver Torres

44' Min. 44 (0-0): Falta botada por Rakitic que llega directamente a las manos de Bravo

44' Min. 44 (0-0): Falta de Pezzella sobre Rafa Mir

43' Min. 43 (0-0): Vuelve a ponerse el balón en juego

42' Min. 42 (0-0): Detiene el juego Gil Manzano al ver a Ayoze doliéndose sobre el césped. El canario chocó en una jugada anterior con Rakitic

41' Min. 41 (0-0): ¡¡¡Uyyyyy!!! Remate de Rafa Mir que termina en una gran intervención de Bravo. Finalmente, Gil Manzano señaló fuera de juego del delantero del Sevilla

40' Min. 40 (0-0): Centro de Lamela que rebota en Luiz Felipe y despeja William Carvalho

39' Min. 39 (0-0): Centro de Abner desde la izquierda al que no llega por poco Borja Iglesias

37' Min. 37 (0-0): Saque de esquina a favor del Betis