Luis García Plaza: «El Sevilla es un equipo top, es uno de los mejores de Europa»

Luis García Plaza , entrernador del Deportivo Alavés , pasó este domingo por sala de prensa en la previa del duelo ante el Sevilla . El técnico del cuadro babazorro reveló afronta el partido «con muchas ganas» y contento de «reencontrarnos con Mendi, con nuestra gente» después de que en la jornada inaugural cayeran derrotados ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla en un partido en el que recordó que su equipo estuvo bien defensivamente pero que les faltó «presencia y determinación» en ataque. «Es verdad que estamos en medio vacaciones, lunes, necesitamos el apoyo de la gente. Los equipos contrarios sufren cuando vienen aquí. Les vamos a regalar un esfuerzo máximo y con eso seguro que somos capaces de sacar el partido adelante », comentó apelando a la afición albiazul.

«Mañana vamos a competir y vamos a jugar a tope y a estos les he dicho que tenemos que intentar ganar sea como sea », indicó Luis García Plaza antes de ser contundente cuando le preguntaron si cree que el esfuerzo del Sevilla en Atenas podría afectar al equipo de Mendilibar este lunes. «No. No has visto la plantilla que tienen, ¿no? Tiene jugadores internacionales, campeones del mundo, es actual campeón de la Europa League, le ha ganado el City por penaltis... es un equipo top . Puede cambiar a los once y seguir teniendo un equipo buenísimo. No creo que les afecte, están acostumbrados a jugar miércoles y domingo. ¿En-Nesyri o Rafa Mir arriba? Los dos son buenísimos, ¿Suso o Óliver de mediapunta? Los dos son buenísimos. Y puedo seguir . Son muy buenos. Cuando un equipo es campeón de la Europa League tantas veces es porque es de los mejores de Europa. Para llegar al nivel de Barça, Real Madrid o Atleti es muy complicado y dificil para ellos. Es uno de los mejores equipos de Europa y lo demostró el año pasado y este año compitiendo contra el Manchester City», reflexionó.

Además, de cara al partido indicó que espera que su equipo «sepa jugar cada tipo de partido». « Que sepa jugar cuando el Sevilla te domine, pero también espero que cuando tenga un buen momento vaya a por el partido sin ningún tipo de miramiento . Que sea capaz de encerrar al Sevilla, tirar un contrataque, jugar en bloque alto... Tenemos que acostumbrarnos a jugar muchos partidos dentro del mismo partido. No puedo decir vamos a dominar al Sevilla o nos van a dominar, con la calidad que tienen no te puedes despistar en ningún momento. Ya visteis el otro día, un centro desde no sé d´ónde y aparece un tío que salta hasta la luna y la mete para dentro . Hay que estar metidos y enchufados. Tienen también un entrenador que se las sabe todas y le va bien y me alegro por él», añadió.

Además fue cuestionado Luis García Plaza por la eliminatoria de Copa del Rey disputada en la pasada temporada entre ambos equipos y aseguró que todo lo que ha pasado entre medias hace que no se puedan sacar muchas conclusiones para el duelo de la segunda jornada. «Ni nosotros estábamos en nuestro mejor momento ni ellos. Creo que merecimos ganar y hubo alguna situación rara. Mañana es ilusión, ir a tope y competir, competir, competir 90 minutos y cuando tengamos ese momento, aprovechamos », dijo.

La convocatoria del Alavés para el partido ante el Sevilla

El Alavés hizo pública su lista de convocados para el partido ante el Sevilla este domingo. No estará Giuliano Simeone, lesionado de larga duración. La lista completa de un equipo que busca refuerzos en el mercado la componen los siguientes futbolistas: Sivera, Gorosabel, Rubén Duarte, Sedlar, Abqar, Guevara, Sylla, Blanco, Miguel, Luis Rioja, Kike García, Rafa Marín, Alkain, Guridi, Maras, Abdel Rebbach, Benavídez, Joseda, Javi López, Owono, A. Rodríguez y Ander Sánchez.

