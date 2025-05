Copenhague - Sevilla: Cuando te quedas fuera de la discoteca (0-0)

Un puntito que sabe a derrota es como viajar a Ibiza para buscar una discoteca puntera y quedarte en la puerta porque a los porteros no les parece apropiada tu vestimenta. Te quedas mirando. Sólo eso. Observas cómo entran otro clientes. Ellos no te miran. ... Para qué. Y tú, más enfadado que un domador sin leones, no paras de darle vuelta a la cabeza recordando la pasta que te has gastado para llegar a Ibiza. El avión. La ropa nueva... para la discoteca. Pero nada. Para nada. En la calle. En la puerta, te entra primero la rabia; después, la pena, y al día siguiente, la incomprensión, esa que nace en los que no entienden qué ha podido pasar. Te habías preparado para la noche, y lo único que viste fueron las caras de tus colegas en el bar de al lado mientras uno, el más positivo, trataba de animarte poniendo la música del momento en su móvil. El Sevilla fue anoche un poquito de todo eso. Preparado para enfrentarse ante el peor rival del grupo, terminó con un punto insuficiente, y se marchó del estadio del Copenhague con rabia, pena y mucha incomprensión.

Da la sensación de que aunque el partido hubiera durado media hora, los goles no hubieran llegado. Menos mal, hablando de goles, que Haaland, a unos mil kilómetros de Dinamarca, apareció como sólo él sabe para darle los tres puntos al Manchester City ante un Borussia Dortmund que se le había puesto cara de líder. El Sevilla sigue estando líder porque así lo dicen los números, con un punto, dos menos que los alemanes, que serán, precisamente, los rivales en los dos próximos partidos. Lopetegui, que sabe que la victoria ante el Espanyol del pasado sábado no le sacó, para nada, del atolladero, busca soluciones ya en las últimas hojas de su manual, esas a las que normalmente no hace falta acceder. Una vez más, se la jugó con los canteranos y Kike Salas, y le salió bien, muy bien. Cualquier aficionado danés que no conozca al Sevilla (alguno existirá), habrá pensado que los dos, ambos, llevan mucho tiempo jugando en la elite. Qué manera de tomar decisiones. Qué bonito ver que la cantera está viva, preparada para cuando papá y mamá, e l Sevilla Fútbol Club , necesite tu ayuda. En los primeros minutos, Carmona fue el más atrevido arriba, y durante todo el encuentro, los dos canteranos supieron mantener el equilibrio atrás con la ayuda de Fernando, el de siempre. Hablar del brasileño puede aburrir. Casi siempre lo hace bien. Y siempre acaba agotado. Literal. Haría falta una máquina de oxígeno en cada estadio para recuperar al brasileño ante tanto kilómetro recorrido. Lo jugó toco. Como todos los defensas. Porque arriba hubo de todo, con hasta diez jugadores, incluyendo los cinco cambios, pero con ninguno encontró el Sevilla el gol. A diferencia de en Barcelona, donde hizo tres goles en la primera parte, el equipo nervionense volvió a desplegar ese juego combinativo de un lado a otro sin apenas profundidad. Le cuesta un mundo ponerse de cara al marco rival, y a En-Nesyri se le está dibujando un cuerpo de atleta, de esos que corren con esprines extraordinarios de un lado a otro, pero al que le falta lo más importante, el gol. El gol. Ni siquiera con un gran Isco pudo ganar el Sevilla. El malagueño ha aceptado y entendido la nueva oportunidad que le ha dado el fútbol, y no se deja nada desde que se puso a las órdenes de Lopetegui. Lo da todo. Resulta encomiable esa labor para quien escuchó que venía a retirarse en el Sevilla después de estar dos años más cerca del banquillo y la grada que del césped. Isco lo ha entendido . Pero faltan matices arriba que ayuden a terminar el camino del malagueño, esos finales que acaban con la alegría general que sólo trae el gol. Ayer, con varios pases al hueco, pintó las mejores sonrisas de los sevillistas. El equipo, como en otras ocasiones, jugó con el tiempo, siempre pensando que en la recta final del partido el rival se podría abrir. Error. Como en otras ocasiones , también durante la temporada pasada. Muchas veces, como en la vida, el mayor equilibrio pasa por desequilibrar al contrario. Golpearlo una y otra vez. Enloquecerlo hasta que pierda cualquier idea. El Copenhague, que terminó por dar por bueno el empate, sabe que juega a otra película, e hizo lo que tenía que hacer, apretar en algunas fases del duelo, y encerrarse con voleones incluidos. El Sevilla lo movió todo. Por la derecha, por la izquierda, y por el centro. Pero el gol siguió sin llegar en Copenhague. Menos mal que apareció Haaland.

