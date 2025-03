Castro dimite como miembro de la junta directiva de la RFEF

El Sevilla FC acaba de anunciar que el presidente de la entidad, José Castro, ha presentado su dimisión irrevocable como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. En el comunicado se explica que Castro ha enviado este lunes un escrito al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Castro explica «que ha esperado unos días antes de tomar esta decisión para ver si el presidente de la RFEF pedía disculpas de manera pública por haber mostrado, presuntamente, su deseo de que el Sevilla perdiera en unas conversaciones de Whatssap».

Según anuncia el Sevilla, Castro «reprocha a Rubiales en su misiva que no sólo no ha pedido disculpas públicas, sino que tampoco siquiera le haya telefoneado para dar explicaciones, por lo que no desea ya formar parte de una junta que preside quien ha faltado al respeto al Sevilla como institución y, lo que es más grave, a los aficionados del Sevilla FC, algo que como presidente del club no puede tolerar bajo ningún concepto».

Hace justo siete días, Luis Rubiales ofreció su opinión sobre los mensajes de Whatsapp desvelados la semana anterior en los que se evidenciabas sus críticas al Sevilla FC, entre otros clubes. «Lo que es privado, es privado, era una conversación con mi padre. He sido e futbolista con gran rivalidad con clubes que sigue estando, igual que está en cualquier otro jugador pero pensar que eso o un chascarrillo puede ir a más, no es normal. Tenemos un grupo de exfutbolistas y nos decimos de todo entre nosotros. Mis amigos del Valencia me han dicho que era lamentable que de esto se haya hecho noticia. Está fuera de las reglas de juego», comentó Rubiales al respecto.