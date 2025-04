Ancelotti y el Sevilla - Real Sociedad: «Cuidado con las rojas; 9 contra 11 no es un partido competido»

En LaLiga Santander 2022-23 se está viviendo un auge de las expulsiones por roja directa sin precedente, y muchas de ellas vienen después de la intervención del VAR. Las expulsiones llevan a que haya habido partidos en los que se ha jugado nueve contra once, como el del Sevilla contra la Real Sociedad del pasado miércoles en el que el conjunto nervionense acabó en inferioridad, algo a lo que se refirió Carlo Ancelotti señalando que «cuando juegas nueve contra once..., yo que soy un aficionado al fútbol ayer cambié de canal porque no es un partido competido».

🗨️ "Es la liga con más tarjetas rojas, 55 por las 10 de la Premier. Hay muchas que no son tarjetas rojas. El hecho de tener 55 significa mucho, es un dato que afecta el espectáculo".



El técnico del Real Madrid comentó en la rueda de prensa del jueves tras el partido contra el Cádiz que «Hay muchas tarjetas rojas que no son tarjeta roja, esto afecta al espectáculo, no creo que el fútbol español sea más feo que otros fútbol. El hecho de tener 55 tarjetas rojas en esta primera parte , significa mucho. Es un dato que afecta al espectáculo, sea lo que sea, porque ver un partido nueve contra once como he visto ayer, creo, no es un partido«.

Además habló de acciones concretas que podrían ser dudosas y que también afecta al conjunto sevillista. «Es verdad, hay faltas muy claras, muchos de esto son pisotones, recuerdo en la Real Sociedad contra Valencia, lo de Borja Iglesias en el derbi, lo de Rakitic ayer . Cuidado con las tarjetas rojas porque no hay partido«, manifestó.

