Abelardo y el «mazazo» de la Copa: «A pensar en el Sevilla y a competir»

El nuevo entrenador del Alavés, Abelardo, aprovechó la presencia ante los medios de comunicación para pedir perdón a la afición tras perder 5-0 ante el Almería en la Copa: «Lo primero es pedir perdón a la afición, porque la imagen ha sido muy pobre por parte del equipo. Hemos estado muy mal, podemos jugar mejor o peor, pero tenemos que disputar las jugadas, y no lo he visto nada. Salgo muy decepcionado y tenemos que cambiar, no podemos hacer este tipo de partidos porque nos pasará factura. Esperemos que esto sea un palo que nos sirva para rectificar. Ahora a pensar en el Sevilla y a competir el martes«.

Abelardo consideró que hubo errores injustificables: «Hemos tenido mucho error individual que venía precedido de un equipo mal colocado y que no medía las distancias. Eso genera errores . Creo que tengo más trabajo futbolístico que de mentalización. Tenemos que hacer un trabajo táctico, aunque no puedas meter mucho, porque no te da tiempo a recuperar al tener un partido en tres días. No queda otro remedio que estudiar bien al rival, y tomar buenas decisiones en la táctica y en la alineación«.

El Sevilla y el Alavés se verán el martes a las 21.30 en Mendizorroza. El equipo vitoriano apenas tiene 18 puntos tras disputar 18 encuentros. En su estadio ha conseguido 10 de los18 puntos tras ganar dos encuentros.

Esta es la segunda etapa del técnico asturiano en Mendizorroza, después de que ya dirigiera al cuadro albiazul desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019, fecha en la que consiguió el objetivo de la permanencia. Abelardo estuvo al mando del equipo en 69 partidos, con un balance de 28 victorias, 14 empates y 27 derrotas y aterrizó nuevamente en Vitoria-Gasteiz en la temporada del Centenario de la entidad de Paseo de Cervantes.