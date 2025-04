13-N, fiesta local en Muriedas

Muriedas es el clásico municipio que podría darse a conocer por dar un premio de la Lotería de Navidad . Pero el 24 de octubre fue otro sorteo el que trajo una fortuna diferente y también beneficiosa a la localidad de Camargo: la suerte ... del fútbol. Cuando el portero del Rayo Vallecano Diego López sacó la bola del Sevilla FC como rival del Velarde CF la noticia cayó «como una bomba» en la localidad, cuenta a ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión Carlos Cruz, entrenador del equipo cántabro que se volvía a clasificar para la primera eliminatoria de la Copa del Rey después de cuatro años. Para el equipo que juega en la Regional Preferente y que consiguió el pase tras derrotar al Turégano en la previa, el conjunto de Nervión es uno «de los tres o cuatro más gordos de Primera, con el Athletic y la Real Sociedad. Para los chavales era una ilusión tremenda y cuando salió la bola del Sevilla, pues, te puedes imaginar la alegría que fue».

Para el club que toma su nombre del militar español de la Guerra de Independencia y nacido en Muriedas, Pedro Velarde , conocido por participar en el levantamiento del 2 de mayo de 1808, no será la primera vez en esta eliminatoria del torneo del KO, pero sí será la primera vez que se enfrente a un Primera algo que para la entidad supone « un gran impulso económico porque es un equipo humilde, aunque sea un referente amateur, para el club que estaba pasando una época un poco mala y ahora ha vuelto a resurgir y está haciendo las cosas bien, económicamente es un impulso muy importante y deportivamente también porque nos da ese empujón que hace falta para poder volver a categoría que nos corresponde que es Tercera», señala el técnico.

Los futbolistas a los que se enfrentarán el conjunto dirigido por Sampaoli son en su mayoría estudiantes. La media de edad del equipo es de 21-22 años, aunque también hay trabajadores del puerto, soldadores, informáticos... «Un poco de todo», cuenta Carlos Cruz, que además de entrenar trabaja en una empresa. «Yo lo compagino como buenamente puedo porque es mi pasión . Siempre intentas buscarte la vida para que te dejen salir, o coger horas o lo que sea. Y los chavales pues prácticamente lo mismo. La mayoría cuando están a turnos, pues intentan cambiar o si no entrar de otra manera. Es complicado, pero bueno, como te gusta tanto, intentas seguir llevándolo adelante».

Un bloque sólido

Con estos hombres tratará de hacer frente a un Sevilla que, aunque lo consideran uno de los cuatro equipos más fuertes que podría haberles tocado, llega en sus horas más bajas en este siglo XXI situado en puestos de descenso de LaLiga Santander , pero esto no hace que Carlos Cruz y sus chicos se confíen, «creo que eso es un problema más gordo para nosotros porque van a venir con las orejas empinadas, pero bueno, también nos gusta que por lo menos vengan aquí a competir realmente y, claro, no puede permitirse el lujo de caer porque ya sería una catástrofe para ellos». Para combatir al conjunto blanquirrojo se basará en aprovechar su punto fuerte que es que son un «bloque muy sólido que trabaja muy junto, que intenta ir todos a una , no tenemos individualidades como el Sevilla», confiesa el preparador, al cual le ha costado más motivar a su equipo en la competición liguera desde que conseguí el pase al torneo del KO. «Cuesta porque están pensando en la Copa tienen miedo a lesionarse, es difícil, pero bueno, en los últimos partidos hemos competido bien, igual llegan bien los chavales, con ilusión y mucha motivación», asegura Cruz, quien cree que uno de los problemas que puede tener será la sobremotivación.

«Es uno de los aspectos que vamos a tener que trabajar, porque viendo el ambiente, que no lo han vivido nunca, el campo lleno. Pueden salir súpermotivados y como salgan más motivados de la cuenta, pues igual no acometes el partido bien, pero vamos a intentar que ellos salgan tranquilos, a disfrutar y que tengan algo guardado para meterle candela al partido. Somos conscientes de que es complicado y hay que tomarlo como una fiesta».

Esa fiesta es en la que se quiere involucrar toda la comarca y es que el Velarde es un club que tiene una importante cantera con 22 equipos y 300 jugadores inscritos que están viviendo todo lo que rodea al partido con un gran ilusión, « los niños están con una alegría tremenda , además ha crecido mucho la cantera últimamente, que también era una de las cosas que había caído un poco y en los últimos años está subiendo mucho, y los tienen como referente y el domingo, o sea que va a ser un día de alegría porque la mayoría van a ser niños», cuenta el preparador velardista. De hecho, según dio a conocer el Ayuntamiento de Camargo en el estadio de La Maruca, además de haber habilitado unas gradas supletorias que prácticamente doblarán los 1.600 asientos que tiene el coliseo, dispondrán zonas especiales en los córners para que puedan seguir el encuentro los integrantes de las escuelas de fútbol base de los clubes del municipio acompañados por sus monitores. Los vecinos están volcados «hace años que no se vivía algo así, es muy ilusionante. Hay una locura tremenda para sacar entradas. Están deseando que llegue el día y yo creo que habrá mucho ambiente», comenta Cruz. Desde el Consistorio se ha habilitado un plan especial ya que se espera una gran afluencia de aficionados y han recomendado el acceso a la zona a pie o en transporte público.

Arropado por su público afrontará este partido, y aunque al mencionarle la hazaña del Alcorcón , cuando eliminó al Real Madrid de la Copa en la temporada 2009-10, el entrenador señala que la diferencia es abismal porque ellos eran un equipo de Segunda B «nosotros somos un equipo de Regional Preferente», no deja de soñar «si pasas esto sería una locura tremenda, brutal. Porque encima ya hasta enero, no sabe nada o sea que sería una locura, pero bueno, tenemos los pies en el suelo, los jugadores y el club y el objetivo es disfrutar esto que es como un premio para todos porque nuestro objetivo es la liga porque queremos devolver al club a donde realmente debe estar que es Tercera división».