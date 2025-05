Sergio Reguilón, en plena celebración de la Europa League, se acuerda del Sevilla: «He ganado una jugando todos los partidos»

Ya hay nuevo campeón de Europa League de la temporada 24-25. La pasada noche del miércoles, el Tottenham levantaba el trofeo tras derrotar por 1-0 a un Manchester United que cierra una temporada para el olvido. El solitario gol de Brennan Johnson antes del descanso fue suficiente para que los Spurs volvieran a levantar un título europeo, algo que no lograban desde 1984. Entre los jugadores del equipo londiense se encuentran dos españoles, Sergio Reguilón y Pedro Porro. El primero de ellos, a pesar de que no cuenta como jugador inscrito en la competición europea, recibió y posó también con la medalla de campeón. Porro, sin embargo, fue jugador vital durante la final, y es que lleva siendo un fijo para Postecoglou toda la temporada.

El lateral madrileño es un claro ejemplo de jugador venido a menos. Tras recalar en el primer equipo del Real Madrid al subir desde el filial blanco, Reguilón cuajó maravillosas actuaciones en el Bernabéu, colocándose por encima de jugadores como Marcelo, emblema madridista. Una temporada fue suficiente para demostrar su valía como jugador, por lo que el Real Madrid buscó una cesión para seguir garantizándole minutos sobre el verde, y fue entonces donde apareció el Sevilla FC. Desde su llegada a la capital andaluza supo ganarse el puesto a base de hacer su mejor fútbol. El culmen a una temporada mágica fue la conquista de la UEFA Europa League del 2020, un broche de oro para la mejor temporada de Sergio Reguilón como futbolista profesional.

Finalmente, el Real Madrid quiso recuperarlo de nuevo, aunque posteriormente fue traspasado por 30 millones de euros al Tottenham, donde nunca ha terminado de adaptarse. Han sido muchos los vaivenes del futbolista por diferentes equipos en forma de cesiones, pero lo cierto es que no ha podido recuperar ese juego que conquistó al Sánchez - Pizjúan.Reguilón. El futbolista sigue guardando un gran recuerdo de su estancia en Sevilla, por lo que no dudó en acordarse en el momento en que desde los micrófonos de Movistar fue preguntado acerca de la medalla recibida sin estar inscrito. «El club decía que esto era parte de todos y han traído medallas para todo el mundo. Es verdad que he ganado una, por suerte, con el Sevilla jugando todos los partidos».