Sergio Francisco alaba al Sevilla: «Es muy buen equipo, completo y agresivo»

El Sevilla FC abrirá la jornada 10 de Primera División con el encuentro de este viernes ante la Real Sociedad. Dos equipos con distintas situaciones pero con mucho en juego. El equipo hispalense llega al duelo tras la derrota en casa ante el ... Mallorca, que le supuso un jarro de agua fría a la afición sevillista que vio cómo semanas antes le endosaba un 4-1 al vigente campeón de liga. Por su parte, la Real Sociedad no pasó del empate en su visita a Balaídos, en un partido donde jugó toda la segunda mitad con un jugador más y en el que Carlos Soler rescató un punto 'in extremis'.

Sergio Francisco, técnico de la Real Sociedad, ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla FC. El exentrenador del filial realista ha descrito al conjunto hispalense como «un muy buen equipo, que le gusta el intercambio de golpes, jugar directo, segunda jugada, defender bien, atacar espacios con gente rápida, completo y agresivo en los duelos».

A la Real Sociedad solo le vale ganar, pues si no lo logra encadenará su cuarta jornada consecutiva en puestos de descenso. Pese a ello, Sergio Francisco afronta el partido frente al Sevilla con optimismo: «Siento que el equipo está mejorando, somos capaces de competir mejor. La victoria no llega pero el equipo está creciendo. El equipo está muy comprometido y soy optimista para mañana y lo que viene».

Asimismo, el técnico del equipo donostiarra ahonda en cuál puede ser una de las claves del partido: «Tenemos que entrar mejor en esos diez minutos de cada parte, que el rival sienta que queremos ganar. Si entramos bien, vamos a conectar a la gente. Todos saben cuál es la situación». Además, el de Irún ha hecho hincapié en la importancia de jugar como local: «Anoeta va a ser clave para empujar, que generemos ese contexto positivo para el jugador«.