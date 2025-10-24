Suscríbete a
Sergio Francisco alaba al Sevilla: «Es muy buen equipo, completo y agresivo»

El técnico de la Real Sociedad ha hablado ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto de Nervión

Más prórroga para Joan Jordán: «Necesitamos que llegue al nivel»

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad
Alberto Moreno

El Sevilla FC abrirá la jornada 10 de Primera División con el encuentro de este viernes ante la Real Sociedad. Dos equipos con distintas situaciones pero con mucho en juego. El equipo hispalense llega al duelo tras la derrota en casa ante el ... Mallorca, que le supuso un jarro de agua fría a la afición sevillista que vio cómo semanas antes le endosaba un 4-1 al vigente campeón de liga. Por su parte, la Real Sociedad no pasó del empate en su visita a Balaídos, en un partido donde jugó toda la segunda mitad con un jugador más y en el que Carlos Soler rescató un punto 'in extremis'.

