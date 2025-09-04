Serbia homenajea a Gudelj por su trayectoria

El capitán del Sevilla se encuentra en la concentración de Serbia preparando los partidos de clasificación para el mundial de Estados Unidos y Canadá. Allí mismo, ha recibido un trofeo que se asemeja al conocido 'Balón de Oro' por haber disputado más de 50 partidos con el combinado serbio. Este premio fue entregado por la Junta Ejecutiva de la Asociación de Fútbol de Serbia, que también lo repartió a otros futbolistas como Kostic y Maksimovic, entre otros.

Además, le otorgaron un 'Balón de Diamante' a Tadic y a Mitrovic, en reconocimiento por haber superado los 75 partidos con Serbia. Precisamente, Gudelj está muy cerca de cumplir esa cifra, ya que acumula 70 partidos con su selección.

El jugador serbio es uno de los pilares fundamentales del Sevilla, aunque en este arranque liguero no está cumpliendo con las expectativas que se le pide al propio jugador. Con 227 partidos, 8 asistencias y 3 goles hasta el momento, Gudelj afronta su última temporada como jugador sevillista, ya que termina contrato en julio de 2026.

En sus siete campañas con el conjunto nervionense, ha conseguido levantar las dos últimas Europa League, siendo a día de hoy el único jugador de la plantilla que pertenece al once de la final de 2023 frente a la Roma.

