La Serbia de Gudelj toma oxígeno, no sin suspense, ganando en Andorra (1-3)

Toma algo de oxígeno en las eliminatorias para el Mundial la Serbia de Nemanja Gudelj después de la sonada dimisión de su seleccionador Stojkovic en medio de este parón. El sevillista salió de inicio este martes en el duelo ante Andorra ... disputado en el Nou Estadi d'Encamp. La selección balcánica necesitaba ganar como fuera a la colista del grupo tras dos derrotas seguidas y lo hizo por 1-3. No sin suspense, porque la modesta Andorra se adelantó en el minuto 17 con un gol de su delantero Guillaume López.

Los serbios lograrían voltear el marcador con un tanto en propia puerta de Christian García González en el 19, y sendos goles ya en la segunda mitad de Vlahovic y Mitrovic, éste último de penalti.

Gudelj jugó 64 minutos. De esta manera, a falta de dos encuentros para el fin de las eliminatorias europeas de la Copa del Mundo, Serbia es tercera en el Grupo K, a un punto de Albania, que ocupa puesto de repesca. Inglaterra, primera, ya tiene billete para el Mundial.

Serbia apurará sus opciones después del terremoto formado por la dimisión de su seleccionador Dragan Stojkovic tras la derrota ante Albania (0-1) en Leskovac. El técnico de la selección serbia junior, Zoran Mirkovic, dirigió hoy al combinado balcánico.