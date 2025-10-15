Suscríbete a
La Serbia de Gudelj toma oxígeno, no sin suspense, ganando en Andorra (1-3)

Tras la sonada dimisión de su seleccionador Stojkovic, los balcánicos comenzaron perdiendo en el Nou Estadi d'Encamp y tuvieron que remontar

Gudelj, primero por la izquierda, en el once inicial de Serbia ante Andorra
F. M.

Toma algo de oxígeno en las eliminatorias para el Mundial la Serbia de Nemanja Gudelj después de la sonada dimisión de su seleccionador Stojkovic en medio de este parón. El sevillista salió de inicio este martes en el duelo ante Andorra ... disputado en el Nou Estadi d'Encamp. La selección balcánica necesitaba ganar como fuera a la colista del grupo tras dos derrotas seguidas y lo hizo por 1-3. No sin suspense, porque la modesta Andorra se adelantó en el minuto 17 con un gol de su delantero Guillaume López.

