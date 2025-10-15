La Serbia de Gudelj toma oxígeno, no sin suspense, ganando en Andorra (1-3)

Los serbios lograrían voltear el marcador con un tanto en propia puerta de Christian García González en el 19, y sendos goles ya en la segunda mitad de Vlahovic y Mitrovic, éste último de penalti.
Gudelj jugó 64 minutos. De esta manera, a falta de dos encuentros para el fin de las eliminatorias europeas de la Copa del Mundo, Serbia es tercera en el Grupo K, a un punto de Albania, que ocupa puesto de repesca. Inglaterra, primera, ya tiene billete para el Mundial.
Serbia apurará sus opciones después del terremoto formado por la dimisión de su seleccionador Dragan Stojkovic tras la derrota ante Albania (0-1) en Leskovac. El técnico de la selección serbia junior, Zoran Mirkovic, dirigió hoy al combinado balcánico.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete