La semana de la reflexión para Víctor Orta

25 de diciembre. Navidad. A la vez, queda únicamente una semana para que arranque el nuevo año 2025 y que, con ello, se abra el mercado de fichajes invernal. El Sevilla, tal y como ha reconocido su presidente Del Nido Carrasco, está ... predispuesto a ser uno de los clubes que se muevan en el próximo mes cerrando tanto operaciones de salida como de entrada. No obstante, la situación financiera por la que pasa el club obliga a estudiar concienzudamente qué movimiento hacer. El club sigue confiando en Víctor Orta para llevar las riendas del equipo durante este inminente mercado de fichajes en el que la plantilla de García Pimienta ha evidenciado tener necesidad de retoques.

El entrenador no ha escondido en ningún momento que le gustaría sumar a, al menos, un extremo a su plantilla. Ya con el mercado de fichajes de verano cerrado, Lucas Ocampos se marchó del club para jugar en Rayados de Monterrey y el argentino no fue suplido con ningún fichaje. Ahora el Sevilla asegura tener margen gracias a esta operación para poder reforzar su equipo. A la ausencia de sustituto de Ocampos se sumó la importante lesión de Ejuke, que está lesionado desde mediados de octubre. Ahora a ello hay que añadir la baja de Jesús Navas que, como es sabido, cuelga las botas y deja un hueco más en la zona de extremos. Además de por cuestiones de mera calidad, García Pimienta reclama fichajes por una simple cuestión numérica.

El internacional suizo Rubén Vargas es uno de los futbolistas que gustan a la dirección deportiva del Sevilla, aunque el Borussia Monchengladbach también tiene interés en hacerse con los servicios del futbolista del Augsburgo que acaba contrato en junio con su club y que se espera que pueda marcharse ahora a un precio reducido ante las dificultades que están encontrando en su club para renovarlo.

Otra de las parcelas que el club querría reforzar es la delantera. Kelechi Iheanacho, llegado el pasado verano a Nervión, no ha convencido en los primeros cuatro meses de competición. El nigeriano no ha ejercido de competencia para un Isaac Romero que ahora comienza a desatascarse y en el club ya le han indicado que sería lo mejor para ambas partes que buscara nuevo club.

El Sevilla para esta demarcación ha puesto los ojos en el brasileño de 28 años Juninho, jugador del Qarabag azerí. El punta está encantado con la posibilidad de recalar en el Sevilla en enero, pero su equipo no pretende dejarlo salir tan fácilmente teniendo en cuenta que es uno de sus futbolistas más importantes. Latoni y s negociaciones entre Sevilla y Qarabag están en curso albergando Víctor Orta esperanzas de poder llevar a buen punto esta operación.

Actualmente tiene el Sevilla varios dorsales libres del primer equipo.El 2 que ocuparon la pasada campaña Gattoni y Kike Salas quedó sin dueño después de que el canterano heredarael 4 que portó Sergio Ramos. El 5 de Lucas Ocampos también quedó huérfano tal y como se especificó anteriormente. Lo mismo ocurrirá con el 16 que ahora dejará libre Jesús Navas y que todo apunta a que será vestido por Juanlu o Carmona, jugadores con ficha del segundo equipo. Además, el 25 que ocupó la última campaña Januzaj (cedido en Las Palmas) también está vacante.

Por ello, el Sevilla tiene hueco deportivo para inscribir a nuevos futbolistas en enero, aunque de lo que apenas dispone es de hueco salarial. Con el escaso margen del que dispone el club se podría incorporar a un futbolista sin cerrar salida alguna, pero no es la intención de la dirección de la entidad, que quiere continuar enseñando la puerta a los futbolistas que combinan un rendimiento o condiciones cuestionables con una ficha alta. O que, al menos, cumplen alguna de las dos condiciones expuestas.

Así, jugadores como Montiel, Suso, Marcao, Pedro Ortiz o Valentín Barco pueden acabar marchándose durante el mercado invernal si Víctor Orta consigue encontrarles acomodo en unas condiciones que le puedan convencer. Algunas de estas salidas, principalmente la del jugador cedido por el Brighton, podrían generar nuevas necesidades de mercado.

Víctor Orta, con alguna negociación ya iniciada, tiene una semana por delante para reflexionar y avanzar antes de que comience la acción. Su crédito, tras los tres últimos mercados de fichajes, es escaso, y, con las particularidades que ofrece el mercado de fichajes invernal, buscará no repetir los errores del último mes de enero cuando Hannibal Mejbri o Alejo Véliz no ofrecieron soluciones a Quique Sánchez Flores durante la segunda parte de la temporada. En las últimas horas ha trascendido que el Spartak de Moscú se ha interesado en la contratación del director deportivo que, sin embargo, pese a que la propuesta era seductora económicamente, no quiere marcharse del Sevilla.